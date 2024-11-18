公務員人數呈溫和增長 楊何蓓茵：部分申請人表現欠佳而不被取錄

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(18日)出席公務員及資助機構員工事務委員會會議時表示，公務員人數在過去10年呈現溫和增長。目前公務員編制有19.2萬個職位，實際人數為17.3萬人，2024/25年度會維持零增長目標。她又表示，辭職率已由高位回落，估算未來20年的自然流失率會逐漸回穩。
蘇長榮：關注當局是否有意壓縮政府開支
選委界議員蘇長榮表示，雖然多人申請公務員，但實際招聘約只有1萬人，關注當局是否有意壓縮政府開支，擔心部分部門人手不足會導致施政困難。楊何蓓茵強調不是為節省開支，解釋部分職系因申請人表現與所需的相差得遠，亦有不少未能達到警隊體能要求，導致沒有聘用。
郭偉强：培訓後300字評估能否衡量成效
勞工界議員郭偉强說，現時公務員實際人數與編制相差一成，形容是「十個煲得九個蓋」，又關注文職人員在大灣區培訓後提交300字評估能否衡量到成效。楊何蓓茵回應指去年起已容許大三學生申請公務員，至今有條件取錄67人，招聘時間由10個月縮短至4至5個月。另外大灣區培訓剛推出，暫未見成效，但評估另包括交談及問卷調查。
陳振英：非公務員合約僱員上限變動
金融界議員陳振英表示，2006年訂定非公務員合約僱員上限，詢問至今多年上限有否變過。楊何蓓茵說，訂定的上限是考慮部門的一般情況需要，如果有需要可以申請特別配額，強調當局會控制合約僱員數目，避免濫用。
梁子穎：教育局及香港郵政需較多合約員工
勞工界議員梁子穎提到，教育局及香港郵政分別聘請較多合約員工，又關注香港郵政盈利。楊何蓓茵表示，在靈活資金運用計劃下官校可聘用支援人員應付運作需要，另外學校運用局方津貼需時適應及試驗，並非一開始就訂定人手，而香港郵政聘用則是因為大量工作只需每日工作數小時。至於面對私人市場競爭就需由香港郵政解釋。