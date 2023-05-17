公務員加薪｜人力資源顧問：結果較貼近市場 中層缺人致加幅較大

薪酬趨勢調查委員會今日公布最新薪酬趨勢調查報告，扣減遞增薪額後，高、中、低層公務員相應的薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%和4.5%。毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，現時市場普遍加薪幅度為3%至4%，今年的薪酬趨勢結果較貼近市場情況。而現時就業市場以中層人員較為缺人，所以薪酬加幅也較其他其他職級大。

料房地產銀行表現不及去年 致高層加幅大減

至於經濟復常下高層薪酬加幅卻大為減少，她相信是源於上次進行調查時，房地產、銀行、金融等行業較少受疫情影響，相關高層人員獲發大額花紅，令去年數額異常高達7.26%，與大部分受疫情影響的中小企情況不太吻合；而今年房地產、銀行受高利率影響，行業表現不及去年，故數據有所下跌。

周綺萍形容，現時就業市場情況有點「混亂」，雖然經濟已開始復常，但生意仍未回復至疫情前水平，不少企業仍然「手緊」；惟打工仔則認為社會已復常，要求的人工加幅高達20%至40%，部分更對覓得工作有信心而選擇「裸辭」。

薪酬趨勢仍具參考價值 可研改調查方式

她又指，公務員薪酬調整不只參考薪酬趨勢結果，當局亦會考慮其他因素。她稱，去年高層多達7.26%的增幅，大幅度脫離市場現實，但薪酬調查結果仍有參考價值，「無呢個數字，咁點呢？天馬行空，我話10%，我話1%？總要有個依據，同時考慮其他因素，然後落脈。」她同時建議當局可研究調整薪酬趨勢調查方式，以更貼近市場現實。