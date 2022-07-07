公務員加薪｜楊何蓓茵指加薪方案絕不草率 亦無討好商界意思

政府建議全體公務員劃一加薪2.5%，追溯期至今年4月1日，多個公務員團體隨即表達不滿。公務員事務局局長楊何蓓茵於Facebook發文表示，本港未來經濟復甦仍存有不確定性，外圍經濟亦不明朗，加上政府財政狀況，目前並不適宜大幅加薪，又指政府明白今次加薪幅度未必能滿足所有工會的期望，但希望大家理解，這次建議方案是綜合社會對未來經濟及大環境的看法，平衡多項因素，強調方案絕不草率，亦無討好商界的意思。

楊何蓓茵表示，公務員一直以來為市民提供專業、高質素的公共服務，特別過去兩年積極投入抗疫，新一屆政府充分肯定大家過去的努力。她指特區政府效率在全球排行數一數二，公務員貢獻必然是重要因素。加上今次高中低層人員的薪酬趨勢淨指標均錄得正數，都是公務員加薪的考慮因素。

楊何蓓茵又提到，由於疫情反覆，本港未來經濟復甦仍存有不確定性，外圍經濟亦不明朗，加上政府財政狀況，目前並不適宜大幅加薪，認為今次的方案是經深思熟慮下的審慎建議。她又指，明白今次加薪幅度未必能滿足所有工會的期望，但希望對方能理解，強調建議方案綜合社會對未來經濟及大環境的看法，平衡多項因素，絕不草率，亦無討好商界的意思。

她續指，爭取在本立法年度會期結束前，就有關方案諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會，然後提交財務委員會審議。若成功在今個會期取得撥款，公務員最遲可於8月追回加幅。