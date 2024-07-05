公務員加薪︱立法會通過公務員劃一加薪3%　生效日期追溯至今年4月1日

勞工界立法會議員梁子穎表示，明白政府財政不理想，但今次高，中，低級公務員劃一加薪3%，容易令公務員感覺，政府是用員工薪酬抵銷赤字，根據薪酬趨勢調查結果的薪酬趨勢總指標，高、中、低公務員分別為5.05%，5.35%及6.63%，現時加薪幅度相當於減半，質疑將來如果政府收入不理想，支出龐大，是否又以公務員薪酬開刀，認為做法並不健康。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，就公務員的加薪幅度，行政長官會同行政會議會考慮政府財政狀況、公務員士氣等6大因素，公務員薪酬趨勢淨指標只是其中一個因素，政府不一定會跟足淨指標加薪，如果今次跟足淨指標加薪，涉及的金額將遠比87億元為多，政府預計今個財政年度將有480億元赤字，希望3至4年內透過財政整合達至平衡，如果薪酬開支太大，將影響目標，因此劃一加薪3%是合適做法。

狄志遠：加薪需要顧及市民觀感

社福界立法會議員狄志遠認為，劃一加薪3%可以接受，但認為加薪需要顧及市民觀感，希望當局提升公務員質素和效率，加人工鼓勵公務員士氣，亦要給予市民交代。