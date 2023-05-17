公務員加薪｜薪酬趨勢調查淨指標今出爐　低層4.5%、中層4.65%、高層2.87% (持續更新)

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁等，與多個公務員工會和紀律部隊評議會代表到金鐘力寶中心開會，討論薪酬趨勢調查初步結果。李律仁在記者會上表示，今次初步調查結果是涵蓋去年4月2日到今年4月1日，收集108間公司、超過13.7萬個薪酬僱員數據，當中公司均是有代表性，穩健和有合理的僱主。至於公務員最終加薪幅度，要經委員會討論再交特首和行政會議決定，其中特首和行政會議會考慮其他因素。

【12:42更新】 影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今日(17日)出爐。委員會指，今年薪酬趨勢調查總指標3個級別均為正數，私人市場低層員工今年加薪5.66%、中層為5.68%、高層為3.91%，至於扣減遞增薪額後，今年公務員薪酬趨勢淨指標，低層為4.5%、中層為4.65%、高層為2.87%；換言之，公務員今年有望加薪介乎2.87%至4.65%。

政府：淨指標非唯一加薪因素 不存在追加

公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，薪酬趨勢淨指標只是第一步，並非公務員薪酬加幅建議及唯一加薪因素，特首會同行政會議考慮公務員薪酬調整時會涉及6大因素，包括經濟狀况、生活費用、政府財政狀況、公務員職方訴求、公務員士氣及薪酬趨勢調查淨指標。

他續指，當局本月底將與職方工會會面，了解職方有否反對建議，以及了解公務員士氣和其他訴求，再一併提交行政會議。他又說，每年公務員薪酬調整均屬單獨考慮，不存在追加或滾存過去累積的加幅。

政府經濟顧問梁永勝指，本港經濟首季明顯改善，在訪港旅遊業和本地需求復甦帶動下，本地GDP回復按年增長2.7%，經季節性調整按季急升5.3%，雖然外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口首季急跌18.7%，但服務輸出表現強勁，加上政府派發消費券和舉辦「開心香港」等一系列刺激本地經濟活動，預測本港今年經濟實則增長3.5%至5.5%。