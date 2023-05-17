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2023-05-17 13:30:00

公務員加薪｜薪酬趨勢調查淨指標今出爐　低層4.5%、中層4.65%、高層2.87% (持續更新)

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影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今日出爐。(資料圖片)

【12:42更新】影響約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果今日(17日)出爐。委員會指今年薪酬趨勢調查總指標3個級別均為正數，私人市場低層員工今年加薪5.66%中層為5.68%、高層為3.91%，至於扣減遞增薪額後，今年公務員薪酬趨勢淨指標，低層為4.5%、中層為4.65%、高層為2.87%；換言之，公務員今年有望加薪介乎2.87%至4.65%。

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁等，與多個公務員工會和紀律部隊評議會代表到金鐘力寶中心開會，討論薪酬趨勢調查初步結果。李律仁在記者會上表示，今次初步調查結果是涵蓋去年4月2日到今年4月1日，收集108間公司、超過13.7萬個薪酬僱員數據，當中公司均是有代表性，穩健和有合理的僱主。至於公務員最終加薪幅度，要經委員會討論再交特首和行政會議決定，其中特首和行政會議會考慮其他因素。

薪酬趨勢調查委員會今日公布薪酬趨勢調查結果。(陳奕釗攝) 薪酬趨勢調查委員會今日公布薪酬趨勢調查結果。(陳奕釗攝) 薪酬趨勢調查委員會主席李律仁。(陳奕釗攝) 薪酬趨勢調查委員會今日公布薪酬趨勢調查結果。(陳奕釗攝)

政府：淨指標非唯一加薪因素   不存在追加

公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，薪酬趨勢淨指標只是第一步，並非公務員薪酬加幅建議及唯一加薪因素，特首會同行政會議考慮公務員薪酬調整時會涉及6大因素，包括經濟狀况、生活費用、政府財政狀況、公務員職方訴求、公務員士氣及薪酬趨勢調查淨指標。

他續指，當局本月底將與職方工會會面，了解職方有否反對建議，以及了解公務員士氣和其他訴求，再一併提交行政會議。他又說，每年公務員薪酬調整均屬單獨考慮，不存在追加或滾存過去累積的加幅。

政府經濟顧問梁永勝指，本港經濟首季明顯改善，在訪港旅遊業和本地需求復甦帶動下，本地GDP回復按年增長2.7%，經季節性調整按季急升5.3%，雖然外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口首季急跌18.7%，但服務輸出表現強勁，加上政府派發消費券和舉辦「開心香港」等一系列刺激本地經濟活動，預測本港今年經濟實則增長3.5%至5.5%。

 

近年公務員薪酬趨勢淨指標和最終調整幅度

2018
 

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

4.06%

4.51%

2.84%

行會決定

4.06%

4.51%

4.51%

2019
 

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

4.58%

5.08%

3.13%

行會決定

4.75%

5.26%

5.26%

2020

　

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

1.68%

1.98%

1.15%

行會決定

0

0

0

2021

　

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

-2.04%

-0.54%

-0.68%

行會決定

0

0

0

2022

　

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

7.26%

4.55%

2.04%

行會決定

2.50%

2.50%

2.50%

2023

　

高層

中層

低層

薪趨勢淨指標

2.87%

4.65%

4.50%

行會決定

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