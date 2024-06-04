公務員加薪｜行會通過劃一加3%低於薪趨淨指標　楊何蓓茵：財赤下須審慎理財 (更新)

楊何蓓茵指方案已考慮到經濟增長及公務員士氣等因素。(陳奕釗攝)

【14:00更新】 公務員事務局長楊何蓓茵今午(4日)就2024至25年度公務員薪酬調整方案見傳媒，她表示，行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層公務員劃一加薪3%，追溯至今年4月1日生效。加幅低於早前公布薪酬趨勢淨指標，就此楊何蓓茵解釋，決定是行會考慮經濟增長及公務員士氣等6大因素作決定，但政府上年度和本年度都面對財政赤字，需要審慎理財，認為劃一加薪幅度切合今年狀況，強調調薪機制不會硬生生只限隨「淨指標」。

楊何蓓茵說，今次行會決定劃一加幅3%，已考慮到本港經濟會有進一步增長，生活費用增加，私人市場經濟活動有改善，同時勞動力緊絀下，薪酬趨勢淨指標得出正數，反映市場薪酬有上升；而公務員一直謹守崗位，竭盡所能推進落實政府一系列提升治理效能，促進經濟發展及改善民生的重要措施，惟政府上年度和本年度仍然要面對財政赤字，當中2023至24財赤逾1, 000億元，2024至25年度料480多億元，為格守審慎理財原則，認為劃一加薪幅度切合今年狀況。

她續指，明日(5日)會與4個公務員職方見面，聽取他們對方案的回應，其後行會再決定最終薪酬調整方案，局方會爭取在立法會休會前，就有關方案諮詢立法會等，再提交財委會審議。

楊： 不會硬生生只限隨「淨指標」

被問到劃一加薪幅度低於薪酬趨勢淨指標，會否影響公務員士氣，人手進一步流失。楊何蓓茵回應指，淨指標只是行會考慮的因素之一，不會硬生生跟隨，她又說相信公務員除了看薪金外，也有使命感以及服務市民的心，而且薪酬調整並非認可公務員工作的唯一工具，政府亦有獎賞計劃提振公務員士氣。