公務員學院動土 郭蔭庶︰培訓傾向有考核

觀塘綜合發展項目暨公務員學院舉行動土典禮，料2026年底分階段完工。行政長官林鄭月娥強調加入公務員行列的人不應只追求安穩，而要有為市民服務的使命感。候任公務員學院院長郭蔭庶指，在警隊的工作經驗，加上個人特質，有信心可為學院提供堅固基礎和獨特貢獻；又認為要培訓公務員有服務人群的心態，並認為培訓應有考核及標準，不合格可能會被懲處。

林鄭月娥致詞時稱，成立公務員學院是其夢想，在距離結束公務生涯不到一個月，為學院主持動土儀式，感到非常興奮。她提及，政府部門經常被詬病「各自為政、欠缺合作」，希望學院加強公務員的使命感及領導才能；又稱加入公務員行列的人，不應只追求安穩，而要有為市民服務的使命感。林鄭又期望4、5 年後，能夠以退休公務員身份到學院，與後輩交流管治體會及服務社會的心路歷程。

警務處前副處長郭蔭庶4月退休，並於上周獲委任為公務員學院院長。郭蔭庶對成為院長感榮幸，高興在警隊退休後仍能繼續服務香港和國家。他指，作為退休警務人員，有信心憑著32年在警隊工作不同崗位的經驗，加上個人特質，可為學院提供堅固基礎。被問到會否用訓練紀律部隊的方式訓練公務員，他表示，觀察過去幾年警務人員及紀律部隊的工作表現，有獨特可取之處。但訓練方式不會標籤來源，任何訓練項目可以達致建立高效及有使命感的公務員團隊都值得採用。他又指，訓練公務員除知識和技巧外，更最重要是要培養有服務人群的心態，包括歸屬感和使命感等；令他們自覺維護國家安全及認同國家，並認為培訓應有考核，若不達標、即「肥佬」應有後果，但如何具體落實程序、設立標準等，會與團隊再研究。

公務員事務局長聶德權指，香港已進入由亂轉治的新時代，加強公務員培訓刻不容緩。他指，學院將會與北京大學政府管理學院共同設計及開辦公共行政管理碩士課程，9月開課，課程為期2年。

2017年施政報告提出設立公務員學院，翌年施政報告宣布選定觀塘一幅用地作綜合發展，預計於2026年年底分階段完工，除學院外，項目將提a供地區康健中心、專業護理人員健康學院、樂齡科技展覽中心等設施。