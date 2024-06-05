公務員房屋｜楊何蓓茵：不擬大灣區買樓免加劇開支　葉劉斥「思想僵化」

今日（5日）立法會會議上，新民黨立法會議員黎棟國就公務員公共房屋配額計劃提出口頭質詢，指申請超額情況嚴重、所提供配額不足，加上退休的紀律部隊員佐級人員因未獲編配公屋單位而未能適時遷出宿舍，延長了現職人員輪候宿舍的時間。他詢問當局會否重新考慮在大灣區內地城市購買房屋編配給公務員以紓緩配額供應嚴重不足的問題，公務員事務局局長楊何蓓茵回覆說因建議會造成龐大財政負擔，表明不作考慮。
屬酌情提供 須平衡市民房屋需求
政府設有公務員公共房屋配額計劃，為初級公務員及紀律部隊員佐級人員提供入住公屋或購買資助房屋出售計劃單位的機會。黎棟國指配額計劃的申請超額情況嚴重，最新公屋特別配額的申請人數約為有關配額數目的10倍，輪候時間比公屋一般申請者的5.7年更長。楊何蓓茵表示，明白公務員希望增加房屋配額，惟強調計劃屬酌情提供，現今房屋供應緊張，市民對房屋需求同樣殷切，須在市民和公務員的房屋需求中取得平衡。
吳秋北稱「龐大開支」缺乏論證
工聯會議員吳秋北認為，楊何蓓茵聲稱的「龐大開支」缺乏論證，強調在大灣區城市以相同的公屋成本購置房屋更划算。楊何蓓茵回應說，在現有的公屋供應上再於大灣區城市購置房屋屬額外龐大支出。而在實際操作方面，若公務員在大灣區城市居住，交通費用相對較貴，地理位置亦令上班困難。
新民黨議員葉劉淑儀批評楊何蓓茵的思想「僵化」，對回應感到失望，表示在大灣區城市購置房屋較在港興建快，且便宜，亦可節省房屋開支，「內地買咪又快又平過你起公屋，內房價錢低迷啊嘛」。另外，她指亦有很多公務員在口岸、北區等鄰近邊境位置工作。楊何蓓茵對此再次重申公務員房屋配額計劃屬酌情安排，強調會花額外財政開支，在現今財政狀況下需考慮資源運用安排。
「一小時生活圈」 陳家珮：唔使咁快落閘
同屬新民黨的陳家珮亦稱中港兩地提倡「大灣區一小時生活圈」，認為當局應先調查公務員意見及研究再作決定，「唔使咁快落閘話無計劃」。