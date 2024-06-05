公務員房屋｜楊何蓓茵：不擬大灣區買樓免加劇開支　葉劉斥「思想僵化」

政府設有公務員公共房屋配額計劃，為初級公務員及紀律部隊員佐級人員提供入住公屋或購買資助房屋出售計劃單位的機會。(資料圖片)

今日（5日）立法會會議上，新民黨立法會議員黎棟國就公務員公共房屋配額計劃提出口頭質詢，指申請超額情況嚴重、所提供配額不足，加上退休的紀律部隊員佐級人員因未獲編配公屋單位而未能適時遷出宿舍，延長了現職人員輪候宿舍的時間。他詢問當局會否重新考慮在大灣區內地城市購買房屋編配給公務員以紓緩配額供應嚴重不足的問題，公務員事務局局長楊何蓓茵回覆說因建議會造成龐大財政負擔，表明不作考慮。

屬酌情提供 須平衡市民房屋需求

政府設有公務員公共房屋配額計劃，為初級公務員及紀律部隊員佐級人員提供入住公屋或購買資助房屋出售計劃單位的機會。黎棟國指配額計劃的申請超額情況嚴重，最新公屋特別配額的申請人數約為有關配額數目的10倍，輪候時間比公屋一般申請者的5.7年更長。楊何蓓茵表示，明白公務員希望增加房屋配額，惟強調計劃屬酌情提供，現今房屋供應緊張，市民對房屋需求同樣殷切，須在市民和公務員的房屋需求中取得平衡。