公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.04%至7.26% 人力資源顧問：私人公司冇可能跟 (更新)

【15:10更新】公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.04%至7.26%，人力資源顧問周綺萍表示，淨指標加幅驚人，與市場狀況脫離，私人公司無可能會跟隨。周綺萍又指，出來的結果與市場狀況及經濟狀態不太脗合，因為加幅都頗為驚人，特別是高層若加薪7%，「我諗香港很多年都冇見過呢個加幅，香港好景時都係加幅4%至5%」，直言外間的私人公司「完全冇能力去跟」。

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【12:30更新】公務員事務局表示，今日收到薪酬趨勢調查委員會秘書處提交的2022年薪酬趨勢調查初步結果。

初步調查結果反映由2021年4月2日至2022年4月1日期間，私營機構僱員在3個薪金級別的薪酬調整比率，並以「薪酬趨勢總指標」方式表達。薪趨會將於下星期召開會議決定是否確認這些「薪酬趨勢總指標」。

行政長官會同行政會議會按既定的年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時全盤考慮所有相關因素，包括從「薪酬趨勢總指標」計算出來的「薪酬趨勢淨指標」、香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。

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【11:40更新】薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，調查結果反映111間公司、逾12.8萬名僱員，在2021年4月2日至今年4月1日的薪酬變動，又指逾八成公司在過去一年有提升基本薪金及額外薪金。他又說，薪酬趨勢調查只是公務員薪酬調整其中一個指標，還需考慮政府財政狀況、公務員士氣，以及香港經濟情況等因素，最終結果仍有待政府決定。他又說，若公務員薪酬與私人市場差距大，將難以招聘人才。

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【11:30更新】公務員有望加人工！薪酬趨勢調查委員會向員方交代今年薪酬趨勢調查結果。消息指，根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為3.2%，中層薪金級別及高層薪金級別，分別為5.58%和8.3%。經扣除平均遞增薪額後，低層薪金級別公務員薪酬趨勢淨指標為2.04%、中層為4.55%，高層為7.26%。