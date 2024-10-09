公務員CRE考場照片湧現小紅書　政府：嚴肅跟進或DQ

在小紅書上，多名用戶發布了有關公務員CRE考試試場照片，不少是以「CRE考試後感」為題。(小紅書截圖)

新一輪公務員入職綜合招聘考試(CRE)及《基本法及香港國安法》測試於上周六(5日)開考後，社交平台如小紅書上出現考場內的照片，部分拍攝到答題紙、監考員及其他考生。公務員事務局回應傳媒查詢時指，考生須知明確禁止在考場內攝影、錄音或錄影。局方將嚴肅處理違規個案，違規考生可能面臨處分，包括取消考試資格。

在小紅書上，多名用戶發布了考場照片，不少是以「CRE考試後感」為題，分享「裸考CRE」的感受。雖然大多數帖文分享的是座位表或告示欄，但也有拍攝到其他考生。一位用戶以「談談CRE裸考後感」為題，展示了答題紙，可以見到顯示需填寫護照或身份證號碼、座位編號及45條選擇題，相信是在考試內拍攝。帖文還提到，20題選擇題只需答對10題即可合格，並表示「覺得不難」。惟帖文現時已被刪除。

政府：考場內禁止拍攝

公務員事務局回覆傳媒時指，考試前已通過電郵提醒考生仔細閱讀考生須知，當中列明禁止在考場內攝影、錄音或錄影，考試當日試場內亦有相關告示。局方將嚴肅跟進違規個案，違者可能面臨書面警告、扣分或取消考試資格。

至於試場外的座位表及告示，局方指並不屬於考生須知內不可攝影的範圍。而考生須知則要求考生將手提電話放在座位下，確保監考員可清楚看到，並在考試過程中必須關閉所有電子設備。