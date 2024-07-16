公屋聯會倡設劏房登記制3年過渡期

政府「解決劏房問題工作組」將於今年8月底提交研究報告，公屋聯會日前向工作組反映意見，要求推行「劏房」登記制度，讓業主透過認可專業人士，為單位進行結構安全及衞生等認證，符合最低標準才可登記，並建議「劏房」最低居住面積應不少於9平方米 ，而規定「劏房」最低規範標準，包括設有獨立廚房及廁所，設逃生通道、規定房間高度、設基本消防設備，限制明火煮食，以及為租戶設獨立的水錶及電錶等。

公屋聯會建議為登記制度設3年期的適應期，讓業主完成單位的修繕工程，以滿足要求；由於登記制度將導致部分「劏房」不合格，故政府應確保有足夠的過渡性房屋及簡約公屋安置受影響「劏房」戶。