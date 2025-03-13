公屋｜緊急通道有車輛違泊　申訴專員提12建議籲阻塞即拖走

申訴專員陳積志今日(13日)宣布完成房屋署處理公屋違例泊車問題的主動調查行動，發現有違泊車輛，甚至個別屋邨有違泊車輛停泊在緊急通道，並提出12項建議，包括加大力度打擊違泊黑點，一經發現緊急車輛通道違泊車輛，立即鎖車或拖車等。

實地視察 4 條屋邨

公署揀選4條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨派員實地視察，包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。就友愛邨的違泊問題，公署留意到房署特別加強在非辦公時間的道路管制行動，屋邨辦事處亦會按情況尋求警方協助，並增設閉路電視系統等，違泊情況已有所改善。至於另外三條屋邨，公署均發現有違泊車輛，當中麗瑤邨緊急通道更有違泊車輛。