公屋｜緊急通道有車輛違泊　申訴專員提12建議籲阻塞即拖走

申訴專員陳積志今日(13日)宣布完成房屋署處理公屋違例泊車問題的主動調查行動，發現有違泊車輛，甚至個別屋邨有違泊車輛停泊在緊急通道，並提出12項建議，包括加大力度打擊違泊黑點，一經發現緊急車輛通道違泊車輛，立即鎖車或拖車等。
實地視察4條屋邨
公署揀選4條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨派員實地視察，包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨。就友愛邨的違泊問題，公署留意到房署特別加強在非辦公時間的道路管制行動，屋邨辦事處亦會按情況尋求警方協助，並增設閉路電視系統等，違泊情況已有所改善。至於另外三條屋邨，公署均發現有違泊車輛，當中麗瑤邨緊急通道更有違泊車輛。
陳積志表示，公署發現多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分有可能影響緊急救援車輛。公署認為房屋署處理違例泊車須作出改善，特別需要加大力度打擊緊急車輛通道違泊，減低安全隱患。
房屋署：接納所有建議並將優化措施
房屋署回應表示，認同和接納公署提出的建議，實際上大部分已在各公共屋邨持續執行，並會繼續優化現有措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為。房屋署職員會持續透過日常監察、突擊巡查，以及與外判承辦商管理人員定期會面，督促及確保承辦商能有效執行各項工作。另外，房屋署的特遣行動小組亦會根據實際情況及按屋邨辦的要求，採取針對性的突擊票控行動。