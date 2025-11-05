公立醫院殮房明年改收費 首三日豁免 網民熱議形容「集運咩？」

醫院管理局在上周五(10月31日)公布「優化醫療費用減免機制下的申請安排」，當中包括調整公立醫院行政費用，根據醫管局新收費安排，目前為免費的殮房，改為遺體存入後首三日豁免，第4日起每日收費100元，第18日起升至每日200元，第34日增至每日550元，引起輿論關注。 遺體存入第4日起每日收100元 網民熱議新收費，有人斥搶錢，形容如自提點收費模式，「以為集運咩？頭三日免費」。



通常需存放3至4周 殯儀業界預計需付$4000 有從事殯儀業界的網民在社交平台Threads發文討論新收費，指醫院管理局對公立醫院遺體存放服務實施收費新制，結束現行的免費安排，首3日仍維持免費，但從第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後更將提高至每日550元。樓主進一步計算表示現時大部分遺體通常需要存放3至4周才出殯，按照新收費，「存放一個月就要繳付$4000比醫管局。」、「醫院文件有陣時如果隔住啲紅日同埋星期六日，根本都冇可能三日內出到」。