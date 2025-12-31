公立醫院1.1起加價　醫管局增派服務大使助病人適應【有片】

公立醫院明日凌晨起實施新收費，醫院管理局表示，對於全面推行公營醫療收費改革的各項措施已準備就緒，總辦事處及各聯網早前為醫護人員舉行培訓及演練，模擬不同突發情況。各公立醫院亦加派人手，包括派駐服務大使、專隊職員及義工等，於門診、繳費處、藥房等地方，解答病人查詢、協助處理繳費、預約及申請醫療費用減免等。醫管局主席范鴻齡有信心措施落實後，可加強保障病人、並理順公營醫療服務，推動公營醫療持續發展。

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業表示，目前針對各項技術上的系統測試已準備就緒，前線醫護和職員過去亦已完成不少培訓和演練，並持續溝通及在細節上作出修整及檢討。「我們都絕對相信病人在初期會有不適應，亦會有不同疑問。」但強調已預留足夠人手，現時有逾一千位病人服務大使及其他員工，幫助市民解答各項措施的細節。李立業指，病人服務大使過往一般主要推廣手機程式「HA Go」及其他支援，隨著醫療收費改革推進，更是特意增聘人手，加上其他員工及部分義工，相信可全力支援有需要的病人，未來亦會持續協調，靈活處理。籲病人放心，「一定不會影響到臨床上的程序，更不會讓市民因為不夠錢而得不到適切治療。」