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2024-08-25 16:38:02

公經科列明拒婚前性行為 蔡若蓮：非過於保守 冀灌輸正確價值觀

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蔡若蓮否認教材過於保守。(資料圖片)

蔡若蓮否認教材過於保守。(資料圖片)

教育局日前上載初中公民、經濟與社會科內容，在中三級教材方面，講述「合乎情禮的親密關係」，段落列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」，被坊間批過於保守。教育局長蔡若蓮表示，出發點是希望保護青少年，不認為教材過於保守。她指，社會急速發展，青少年容易在網絡上接觸到不同訊息，強調局方已平衡各方考慮。

 

初中公經社科性教育被指不合時宜　教育局：須充分保護未成年學生

蔡若蓮今日(25日)出席電視節目《講清講楚》時表示，性教育內容屬公經社科課程的「個人成長」部分，課程對象是12至14歲初中生；她認為，社會急速發展，學生很容易在網絡世界接觸不同訊息，故局方需平衡各方面考慮，尤其是要向學生灌輸正確價值觀，讓他們學習為自己的行為負責任，愛護自己、尊重別人，將來成長時，能面對更複雜的社會及環境。

 

中三公經社科教材促拒婚前性行為 填「承諾書」訂親密界限 抵禦色情資訊

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小學常識科將分拆為科學科和人文科，蔡若蓮表示，約200間、即約三分之一的小學，會在下月起試行新課程。她提到，現時正檢視呈分試的比重，工作小組會考慮希望將體育科納入呈分試的意見。

教育局日前就就港大校政風波成立調研小組跟進，蔡若蓮表示，小組已與不同持分者召開60多次會談，正不斷促進不同持分者達成共識。

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