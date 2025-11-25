公院非緊急放射服務預繳　醫管局：可改善缺席預約情況

醫療改革明年起開始實施，其公立醫院的非緊急放射科服務將由免費變為共付模式，進階及高端項目分別收費250元及500元，病人需要在預約期14天前繳費。醫管局質素及安全總監黃立己今早(25日)在港台節目表示，公立醫院非緊急放射科服務明年起會由免費轉為共付模式收費，但政府仍將資助約九成醫療費用，緊急情況下則免費提供服務，而收費是按項目需要投放的時間，醫療儀器及人力資源等而定，亦考慮了市民的負擔能力。

新收費有 3 個月過渡期

黃立己強調，醫療改革新收費並非為增加收入，而是希望能善用醫療資源。現時有6成病人需緊急放射科服務，另外4成則為非緊急，其中進階及高端項目均有約一成病人缺席。在新收費下，如病人已痊愈或在其他地方接受放射科服務後，可同在14天前取消預約，屆時會獲退款，相信可為他們提供誘因，主動取消預約，改善缺席情況，令其他有需要病人可縮短輪候時間。新收費會有3個月過渡期，然後便會實行新措拖。