六合彩復活節金多寶｜周六攪珠頭獎料達3800萬元　2號碼特別旺 (附十大幸運投注站)

馬會今(30日)公布，六合彩復活節金多寶攪珠將於周六晚(30日)舉行，其中將有3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，估計幸運兒可得3,800萬元。

六合彩復活節金多寶｜整體攪珠結果，30號及49號至各被攪出472次特別旺。(馬會網頁截圖)

六合彩復活節金多寶｜幸運號碼

至於復活節金多寶的幸運號碼？馬會指，近15次的復活節金多寶中，「22」號共攪出過6次，次數最多，其次是「28」號，被攪出5次。

在整體攪珠結果方面，據馬會網頁顯示，30號及49號至今並列最旺號碼，各共被攪出472次；其後依次為24號、10號，以及復活節金多寶特別旺的號碼22號，分別出現了465次、464及463次。

六合彩復活節金多寶｜4幸運兒以複式中頭獎

另外，馬會指近5個金多寶中， 有4位幸運兒以複式中頭獎，詳情如下：

攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 14/2/2024 新春金多寶 12個號碼複式運財獎券(1注) 8個號碼複式運財獎券(半注) 3/1/2024 新年金多寶 無人中 31/10/2023 萬聖節金多寶 6個號碼單式自選獎券(1注) 28/9/2023 中秋金多寶 7個號碼複式自選獎券(半注) 25/7/2023 暑期金多寶 6個號碼單式運財獎券(1注) 10個號碼複式自選獎券(半注) 4膽拖全餐運財獎券(1注)

顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元的「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，12個三獎及15個五獎，不過每注獎金減半，即0.5注中或稱半注中。

復活節金多寶獎券將於今晚(28日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為周六(30日)晚上9時15分，攪珠將於當晚9時30分舉行。馬會指，當晚無綫財經體育資訊台(85台)因轉播海外賽馬賽事，未能直播該期攪珠，市民可於馬會流動電視頻道(HKJC TV App)、場外投注處等收看攪珠直播。