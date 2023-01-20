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2023-01-20 10:42:32

六合彩新春金多寶｜年初五攪珠　頭獎獨中料8000萬　即睇6個發財號碼

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兔年將至，相信不少市民都期待在新春期間發大財。馬會宣布六合彩新春金多寶攪珠將於1月26日、年初五當晚舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。同時，馬會提供6個新春金多寶發財號碼，給市民參考發一筆橫財。

六合彩新春金多寶1月26日攪珠，頭獎獨中料袋8,000萬。(資料圖片)

六合彩新春金多寶1月26日攪珠，頭獎獨中料袋8,000萬。(資料圖片)

六合彩新春金多寶｜「29」及「11」兩個號碼最旺

該6個新金多寶發財號碼，馬會指是新春金多寶自1986年以來，在舉行過35次中攪珠中出現次數最多，其中有兩個號碼特別旺，分別是29及11號。6個新春金多寶發財號碼詳情如下，馬會指當中包括特別號碼：

  • 29：攪出10次
  • 11：攪出9次
  • 3, 5, 19, 37：各攪出8次

六合彩新春金多寶｜多位幸運兒均以複式彩票中獎

另外，馬會教路，在多位幸運兒都是以複式彩票中獎，其中8次新春金多寶，就有7位幸運兒以複式中頭獎，詳情為：

  • 01/02/2020：7個號碼複式自選獎券(半注)、8個號碼複式運財獎券(1注)
  • 09/02/2019：6個號碼單式運財獎券(1注)、14個號碼複式自選獎券(半注)、7個號碼複式自選獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(半注)、8個號碼複式自選獎券(2注)、5膽拖全餐自選獎券(1注)
  • 20/02/2018：6個號碼單式運財獎券(1注)
  • 01/02/2017：6個號碼單式運財獎券(2)8個號碼複式運財獎券(半注)
  • 11/02/2016：7個號碼複式運財獎券(1)
  • 22/02/2015：無人中
  • 04/02/2014：7個號碼複式運財獎券(半注)
  • 14/02/2013：6個號碼單式運財獎券(1)7個號碼複式運財獎券(1)
  • 26/01/2012無人中
  • 06/02/2011：6個號碼單式運財獎券(1)7個號碼複式運財獎券(1)

六合彩新春金多寶｜售票日期截至攪珠日晚   原定周日攪珠取消

在售票方面，新春金多寶獎券在昨日攪珠後，馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售截止售票時間為攪珠日、1月26晚上915分，而且馬會為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定1月22日的攪珠將不會舉行。

六合彩新春金多寶頭獎獨中料袋8,000萬，馬會提供6個發財冧碼。(資料圖片)

六合彩新春金多寶頭獎獨中料袋8,000萬，馬會提供6個發財號碼。(資料圖片)

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