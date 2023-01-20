六合彩新春金多寶｜年初五攪珠　頭獎獨中料8000萬　即睇6個發財號碼

兔年將至，相信不少市民都期待在新春期間發大財。馬會宣布六合彩新春金多寶攪珠將於1月26日、年初五當晚舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。同時，馬會提供6個新春金多寶發財號碼，給市民參考發一筆橫財。

六合彩新春金多寶｜「29」及「11」兩個 號碼 最旺

該6個新春金多寶發財號碼，馬會指是新春金多寶自1986年以來，在舉行過35次中攪珠中出現次數最多，其中有兩個號碼特別旺，分別是29及11號。6個新春金多寶發財號碼詳情如下，馬會指當中包括特別號碼：

29： 攪出10次

11： 攪出9次

3, 5, 19, 37 ：各攪出8次

六合彩新春金多寶｜ 多位 幸運兒均以 複式 彩票 中獎

另外，馬會教路，在多位幸運兒都是以複式彩票中獎，其中近8次新春金多寶，就有7位幸運兒以複式中頭獎，詳情為：

01/02/2020 ：7 個號碼複式自選獎券(半注)、 8 個號碼複式運財獎券( 1 注)

09/02/2019 ：6 個號碼單式運財獎券( 1 注)、 14 個號碼複式自選獎券(半注)、 7 個號碼複式自選獎券( 1 注)、 7 個號碼複式運財獎券(半注)、 8 個號碼複式自選獎券( 2 注)、 5 膽拖全餐自選獎券( 1 注)

20/02/2018 ：6 個號碼單式運財獎券( 1 注)

01/02/2017 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 2 注 ) 、 8 個號碼複式運財獎券 ( 半注 )

11/02/2016 ：7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

22/02/2015 ：無人中

04/02/2014 ：7 個號碼複式運財獎券 ( 半注 )

14/02/2013 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 1 注 ) 、 7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

26/01/2012 ： 無人中

06/02/2011 ：6 個號碼單式運財獎券 ( 1 注 ) 、 7 個號碼複式運財獎券 ( 1 注 )

六合彩新春金多寶｜售票日期 截至攪珠日晚 原定周日攪珠取消

在售票方面，新春金多寶獎券在昨日攪珠後，馬會各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日、1月26日晚上9時15分，而且馬會為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定1月22日的攪珠將不會舉行。