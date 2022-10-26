六合彩萬聖節金多寶｜周六攪珠頭獎一注獨中達5000萬 歷年最旺號碼+10大幸運投注站

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於本周六(29日)晚上舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。萬聖節金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(10月29日)晚上9時15分。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定周四(27日)的攪珠將不會舉行。
六合彩萬聖節金多寶｜歷年幸運號碼
歷來舉行過8次萬聖節金多寶攪珠，當中「22」號共攪出過4次，次數最多；而「17」及「29」號亦分別被攪出過3次。
六合彩萬聖節金多寶｜金多寶幸運兒多以複式購票
在過去6次金多寶攪珠中，有4個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。
9/8/2022暑期金多寶
- 單式運財獎券(2注)、7個號碼複式運財獎券(1注)
27/6/2022回歸金多寶
- 單式自選獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(半注)
4/1/2022新年金多寶
- 無人中
26/10/2021萬聖節金多寶
- 3膽6腳自選獎券(1注)
21/9/2021中秋金多寶
- 7個號碼複式運財獎券(1注)
1/8/2021暑期金多寶
- 單式運財獎券(1注)、7個號碼複式自選獎券(半注)
如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。
六合彩萬聖節金多寶｜10大幸運投注站
馬會統計顯示，中環士丹利街的投注站自1994年以來，共錄得最多中頭獎次數(47次)；其後依次為屯門市廣場投注站(44次)、荃灣青山道投注站(39次)、尖沙咀漢口道投注站(39次)、上環干諾道西投注站(38次)、觀塘廣場投注站(37次)、沙田好運中心投注站(36次)、九龍灣德福投注站(35次)、上水石湖墟投注站(33次)及大埔廣場投注站(32次)。
問：六合彩萬聖節金多寶哪一天舉行？
答：2022年10月29日舉行攪珠...詳情
問：六合彩暑期金多寶頭獎獎金有多少？
答：若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元...詳情
問：六合彩萬聖節金多寶歷年「最旺」號碼？
答：「22」號共攪出過4次，「17」及「29」號亦分別攪出過3次...詳情