六合彩萬聖節金多寶｜周六攪珠頭獎一注獨中達5000萬 歷年最旺號碼+10大幸運投注站

六合彩萬聖節金多寶攪珠將於本周六(29日)晚上舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。萬聖節金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(10月29日)晚上9時15分。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定周四(27日)的攪珠將不會舉行。

六合彩萬聖節金多寶｜歷年幸運號碼

歷來舉行過8次萬聖節金多寶攪珠，當中「22」號共攪出過4次，次數最多；而「17」及「29」號亦分別被攪出過3次。

六合彩萬聖節金多寶｜金多寶幸運兒多以複式購票

在過去6次金多寶攪珠中，有4個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。

9/8/2022暑期金多寶

單式運財獎券( 2 注)、 7 個號碼複式運財獎券( 1 注)

27/6/2022回歸金多寶

單式自選獎券( 1 注)、 7 個號碼複式運財獎券(半注)

4/1/2022新年金多寶

無人中

26/10/2021萬聖節金多寶

3 膽 6 腳自選獎券( 1 注)

21/9/2021中秋金多寶

7 個號碼複式運財獎券( 1 注)

1/8/2021暑期金多寶

單式運財獎券( 1 注)、 7 個號碼複式自選獎券(半注)

如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。