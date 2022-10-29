六合彩萬聖節金多寶｜攪珠結果出爐入嚟對號碼 頭獎一注獨中派彩逾5200萬

【10月29日更新】六合彩萬聖節金多寶攪珠結果：4、5、12、15、28、29，特別號碼20號。頭獎結果10元一注獨中，派彩逾5,200萬元。

【10月28日更新】六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周六(29日)晚上9時30分舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。萬聖節金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(10月29日)晚上9時15分。無綫財經 · 體育 · 資訊台(85台)將直播攪珠過程。

六合彩萬聖節金多寶｜歷年幸運號碼

歷來舉行過8次萬聖節金多寶攪珠，當中「22」號共攪出過4次，次數最多；而「17」及「29」號亦分別被攪出過3次。

六合彩萬聖節金多寶｜金多寶幸運號碼

根據紀錄，在過去6個金多寶攪珠中，「36」號被攪出過4次，而「1」號及「14」號亦各開出過3次。