六合彩萬聖節金多寶｜攪珠結果出爐入嚟對號碼 頭獎一注獨中派彩逾5200萬

【10月29日更新】六合彩萬聖節金多寶攪珠結果：4、5、12、15、28、29，特別號碼20號。頭獎結果10元一注獨中，派彩逾5,200萬元。
【10月28日更新】六合彩萬聖節金多寶攪珠將於周六(29日)晚上9時30分舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。萬聖節金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日(10月29日)晚上9時15分。無綫財經 · 體育 · 資訊台(85台)將直播攪珠過程。
六合彩萬聖節金多寶｜歷年幸運號碼
歷來舉行過8次萬聖節金多寶攪珠，當中「22」號共攪出過4次，次數最多；而「17」及「29」號亦分別被攪出過3次。
六合彩萬聖節金多寶｜金多寶幸運號碼
根據紀錄，在過去6個金多寶攪珠中，「36」號被攪出過4次，而「1」號及「14」號亦各開出過3次。
六合彩萬聖節金多寶｜金多寶幸運兒多以複式購票
在過去6次金多寶攪珠中，有4個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。
9/8/2022暑期金多寶
- 單式運財獎券(2注)、7個號碼複式運財獎券(1注)
27/6/2022回歸金多寶
- 單式自選獎券(1注)、7個號碼複式運財獎券(半注)
4/1/2022新年金多寶
- 無人中
26/10/2021萬聖節金多寶
- 3膽6腳自選獎券(1注)
21/9/2021中秋金多寶
- 7個號碼複式運財獎券(1注)
1/8/2021暑期金多寶
- 單式運財獎券(1注)、7個號碼複式自選獎券(半注)
如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5元「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。
六合彩萬聖節金多寶｜10大幸運投注站
馬會統計顯示，中環士丹利街的投注站自1994年以來，共錄得最多中頭獎次數(47次)；其後依次為屯門市廣場投注站(44次)、荃灣青山道投注站(39次)、尖沙咀漢口道投注站(39次)、上環干諾道西投注站(38次)、觀塘廣場投注站(37次)、沙田好運中心投注站(36次)、九龍灣德福投注站(35次)、上水石湖墟投注站(33次)及大埔廣場投注站(32次)。
六合彩萬聖節金多寶｜一注獎金超過500萬須登記
如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於10月30日下午5時正前致電馬會熱線1817登記，使用數碼平台途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外。
問：六合彩萬聖節金多寶哪一天舉行？
答：2022年10月29日舉行攪珠...詳情
問：六合彩萬聖節金多寶頭獎獎金有多少？
答：若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元...詳情
問：六合彩萬聖節金多寶歷年「最旺」號碼？
答：歷來8次萬聖節金多寶攪珠，「22」號共攪出過4次，「17」及「29」號亦分別攪出過3次...詳情