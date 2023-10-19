六旬九巴車長涉姦9歲養女罪成候判　妻女聞訊激動「點解處都告得入」

61歲九巴車長涉在7年前暑假期間，在住所內藉檢查身體為名，脫衣愛撫並強姦年僅9歲的養女。車長否認1項強姦及1項非禮罪受審，6女1男陪審團退庭商議近4小時後裁定2罪罪成。暫委法官游德康把案件押後至12月14日作求情及判刑，以待索取女事主創傷報告，期間被告需還押候判。妻女得悉結果後激動落淚，大喊：「佢處女嚟㗎！點解處都告得入！有無公道㗎你哋！」

X長大後 得知被告當時在其體內射精

案情指，被告2016年暑假期間趁妻子不在家時，要求X到他的睡房，藉詞為確認X是否已長大成小姑娘，幫X作身體檢查。被告從後擁抱及撫摸X的身體，叫她「叻女」並躺在床上，強調自己不是「衰人」，再脫去X的衣物，由上至下愛撫X的身體。被告在沒有使用安全套下強行把陽具插入X的陰道，被告嘗試前後抽插，令X有強烈的撕裂感覺，X突然感到體內有灼熱感，長大後上性教育課才得知被告當時正在其體內射精。