六旬九巴車長涉姦9歲養女罪成候判　妻女聞訊激動「點解處都告得入」

61歲九巴車長涉在7年前暑假期間，在住所內藉檢查身體為名，脫衣愛撫並強姦年僅9歲的養女。車長否認1項強姦及1項非禮罪受審，6女1男陪審團退庭商議近4小時後裁定2罪罪成。暫委法官游德康把案件押後至12月14日作求情及判刑，以待索取女事主創傷報告，期間被告需還押候判。妻女得悉結果後激動落淚，大喊：「佢處女嚟㗎！點解處都告得入！有無公道㗎你哋！」
X長大後得知被告當時在其體內射精
案情指，被告2016年暑假期間趁妻子不在家時，要求X到他的睡房，藉詞為確認X是否已長大成小姑娘，幫X作身體檢查。被告從後擁抱及撫摸X的身體，叫她「叻女」並躺在床上，強調自己不是「衰人」，再脫去X的衣物，由上至下愛撫X的身體。被告在沒有使用安全套下強行把陽具插入X的陰道，被告嘗試前後抽插，令X有強烈的撕裂感覺，X突然感到體內有灼熱感，長大後上性教育課才得知被告當時正在其體內射精。
案發後約10日被告再非禮X
X指她沒有把遭被告強姦一事告知養母，因為她被姦當日養母回家時看來十分煩躁，認為養母當時心情不好。強姦事件發生後約10日，X被養母下令在廚房罰抄作業，被告再在X耳邊吩咐X把強姦事件保密，再隔衣把硬挺的陽具摩擦X臀部，X要求被告不要再非禮她。被告於2022年9月14日被捕，否認X所指的強姦及非禮事件。
控方案情指，現年16歲的女事主去年情緒崩潰向友人透露她想自殺，再道出她在九歲時被養父強姦的經歷，她其後與朋友們飲酒後自言欲跳樓自殺，朋友阻止及報警，她被送院期間，向警方解釋欲自殺的原因，透露她7年前被現年61歲的男被告強姦一事。