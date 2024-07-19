六旬保安企姦女同事稱「你生出嚟就係要俾男人搞」 官判囚6年：未必知事主智商問題

女事主X的心理創傷報告指，她受本案法律程序影響工作，出庭作證令她緊張，難以集中精神，工作頻常犯錯，受到住客投訴。她多次告假出庭作證及進行創傷報告會面，被上司認為不負責任，收到通知會終止工作安排，並需會見管理層，X對她因本案或會被解僱一事感到不安。X也怕撞到被告，而避免在沙田區見朋友。辯方求情指本案案情較為輕微，女事主亦讓被告誤會她對被告有意思。

63歲男保安3年前涉於沙田希爾頓中心當值時，半年間四度非禮甚至企圖強姦邊緣智商33歲女同事，包括摸胸及指插下體等，更出言侮辱指：「你生出嚟就係要俾男人搞」。他經審訊後被裁定2項非禮罪及2項企圖強姦罪成。

官指被告 未必知事主智商問題

暫委法官郭啟安判刑時指，X沒有長期精神創傷，毋須即時心理治療，X能像正常人般受僱為保安員，控方也不能證明被告明知X有邊緣智商，而蓄意「佔便宜」或「攞著數」，故本案不存在嚴重加刑因素。而被告兩度非禮X後猥褻行為變本加厲，上下其手又指插下體近10分鐘，性質非常嚴重。郭官認為性侵事件對X造成一定不安及焦慮，但未對X造成長期心理或精神影響，綜合審視案情後判被告即時監禁6年。

63歲男被告吳兆榮與33歲女事主案發時受僱於友邦護衛，2人均在沙田希爾頓中心任職全職夜更保安，而女事主智商僅得74，屬邊緣智商，自理能力相等於14歲人士。被告於2021年5月及6日某日當值時，要求女事主進入大廈保安休息室，未獲女事主同意下，不顧X不斷拒絕，先後觸摸女事主胸部、指插女事主下體、捉女事主手觸碰自己下體。被告另於2021年7月及10月，再叫女事主進入大廈保安休息室，脫掉雙方衣物，嘗試強姦女事主，女事主反抗並推開被告，被告最終放棄其猥褻行為。女事主翌月向社福機構投訴事件，被告被捕後在警誡下稱：「我無非禮佢」。