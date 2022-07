六旬翁倒卧紅磡站殘廁6小時失救亡 張欣宇建議港鐵所有廁所加裝感應器

一名66歲老翁於周三(20日)晚上被發現倒臥在港鐵紅磡站一殘廁內,送院後證實死亡。該老翁家人表示,當日曾多番致電港鐵求助,對方曾回覆指尋遍廁所但無發現,惟在4個多小時後被清潔工發現老翁倒臥在殘廁內。立法會議員張欣宇表示,港鐵有責任讓家屬了解整個事件的真相,也需要盡快在公共洗手間加裝動態感應器。

張欣宇在社交平台發文,引述前輩教誨:「當乘客憂心忡忡找到你時,就是那個 “Moment of truth”(關鍵時刻) - a time when a person or thing is tested.」,自己聯同曾經在鐵路工作多年的議辦同事,來到涉事的車站廁所視察,並提出疑問,例如,車站每個廁所是否都檢查過,尤其是反鎖的廁格;職員有否檢查監控視頻;以及車站廁所大約相隔兩個鐘就需要做一次清潔,難以理解老翁五小時後被發現的原因。

張欣宇指出,紅磡車站地形頗為複雜,一般乘客對車站環境的了解肯定遠遠不如職員清楚,倘若焦急的家人趕到車站時,收到職員肯定的答覆指站內所有洗手間都已經檢查過,自然也會將搜索的重點轉為站外其他地方。所以,真心不要對逝者家屬太過苛刻。

他又認為,港鐵有責任讓家屬了解整個事件的真相,也需要盡快在公共洗手間加裝動態感應器,並指目前只有幾個車站公共洗手間配備感應器,能在使用者沒有動靜10分鐘後,自動向車站發出警報。他認為,儘管意外每天都會發生,從事公共服務的人,都有一份責任盡力阻止不幸。