六旬翁倒卧紅磡站殘廁6小時失救亡 張欣宇建議港鐵所有廁所加裝感應器

一名66歲老翁於周三（20日）晚上被發現倒臥在港鐵紅磡站一殘廁內，送院後證實死亡。該老翁家人表示，當日曾多番致電港鐵求助，對方曾回覆指尋遍廁所但無發現，惟在4個多小時後被清潔工發現老翁倒臥在殘廁內。立法會議員張欣宇表示，港鐵有責任讓家屬了解整個事件的真相，也需要盡快在公共洗手間加裝動態感應器。

張欣宇在社交平台發文，引述前輩教誨：「當乘客憂心忡忡找到你時，就是那個 “Moment of truth”（關鍵時刻） - a time when a person or thing is tested.」，自己聯同曾經在鐵路工作多年的議辦同事，來到涉事的車站廁所視察，並提出疑問，例如，車站每個廁所是否都檢查過，尤其是反鎖的廁格；職員有否檢查監控視頻；以及車站廁所大約相隔兩個鐘就需要做一次清潔，難以理解老翁五小時後被發現的原因。

張欣宇指出，紅磡車站地形頗為複雜，一般乘客對車站環境的了解肯定遠遠不如職員清楚，倘若焦急的家人趕到車站時，收到職員肯定的答覆指站內所有洗手間都已經檢查過，自然也會將搜索的重點轉為站外其他地方。所以，真心不要對逝者家屬太過苛刻。

他又認為，港鐵有責任讓家屬了解整個事件的真相，也需要盡快在公共洗手間加裝動態感應器，並指目前只有幾個車站公共洗手間配備感應器，能在使用者沒有動靜10分鐘後，自動向車站發出警報。他認為，儘管意外每天都會發生，從事公共服務的人，都有一份責任盡力阻止不幸。