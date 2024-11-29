共融指數69.44分屬一般水平 就業教育最不共融

尊重和接納不同種族、背景、性別或年齡人士的差異，是共融社會的基本。有調查發現香港共融指數為69.44分屬一般水平，結果顯示醫療、房屋最為共融，而就業、教育則最不共融。男性、南亞裔人士、劏房戶等群體的受訪者相對認為社會不共融。團體認為，有關方面應檢視融合教育成效，加強個別化學習及發展支援；推動共融工作文化，支援少數族裔求職。 香港基督教服務處5至6月以隨機抽樣形式電話訪問、網上調查和實體問卷，成功訪問1,026人。男女比例約各佔一半。種族方面，93.7%受訪者為中國人，其餘種族包括巴基斯坦人(2.9%)、印度人(2.1%)等。住處種類方面，40.9%受訪者居於自置私人物業，並有1%為劏房戶、0.7%為無家者。

「香港共融指數」調查，覆蓋八大範疇，包括就業、文娛康體設施、房屋、家庭生活；整體指數得分為69.44分，屬一般水平(60至79分)，而80至100分為良好。8個範疇中，全部評級為一般，當中醫療(77.08分)及房屋(74.23分)最共融，而就業(65.75分)、教育(60.59分)則最不共融。 以種族劃分，南亞裔人士的共融指數為67.22分，低於中國人的69.67分。在就業範疇，南亞裔人士只得57.2分。性別方面，男性的共融指數為68.30分，較女性(70.68分)低，其中以「家庭生活」的差距最為顯著，男性僅得68.18分，而女性則有71.80分。服務處認為，社會對男士的家庭崗位有既定傾向，「家庭主夫」難被接受，社會服務手法及形式亦傾向女性，令男士使用服務較感壓力。

患有長期病患的單親爸爸王先生須獨力照顧7歲女兒，指作為「單親家庭主夫」，感到無形壓力，亦不時聽到閒言閒語，如認為男士較粗心，因沒有正職而被人批評對社會無貢獻。 服務處認為，相關方面應檢視融合教育成效，強化教育局、社署、衛生署及醫管局的協作機制，助學校按照學生的實際需要制訂更適切的支援安排；推動共融工作文化，由政府牽頭推動社會建立共融的工作文化，包括提供雙語招聘資料、提升員工對多元文化的認識、持續支援少數族裔員工；鼓勵社會大眾理解、尊重及包容男士對家庭生活的選擇。