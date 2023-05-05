冀新聞界多點報道好消息　李家超：好消息都可以是好新聞

行政長官李家超今日(5日)出席報業公會頒獎禮，他期望香港新聞界在履行社會責任，向公眾傳播信息時，通過更多採訪、報道，為讀者深入剖析大灣區對香港和國家未來的重要性，又說好消息都可以是好新聞，希望本港新聞界多點向社會及讀者報道好消息，說好香港故事。
冀多報道好消息增港人自信心
李家超說，英文有句諺語No news is good news(沒有新聞就是好消息)，但好消息都可以是好新聞，期望香港新聞界多點向社會、讀者報道好消息，讓市民感受多點在香港這個家園，有很多值得鼓舞及感到溫暖的地方，增加香港人的自信心，使社會更有動力向前推進、共同進步。他坦言，期望新聞界可帶領市民更加認識香港的發展新機遇，透過你們的採訪報道，多點為香港發聲，說好香港故事。
他又說，報業近年在網絡上探索不同出路，AI人工智能的發展受到廣泛關注，認為AI雖然會帶來很多改變，但相信人與人之間的真實情感、人文關懷、同理心等是改變不了，提醒當網絡和科技越來越發達，越要提防虛假信息泛濫，所以秉持專業操守的傳媒，據實報道，守護真相，便更加迫切和重要。本報今屆在報業公會舉辦的「2022年最佳新聞獎」中共奪得5個獎項，包括在最佳圖片(特寫組)奪得冠軍及季軍，以及在最佳圖片(體育組)包辦三甲。
am730奪5獎 包辦體育組最佳圖片三甲
本報今屆在報業公會舉辦的「2022年最佳新聞獎」中共奪得5個獎項，包括在最佳圖片(特寫組)奪得冠軍及季軍，以及在最佳圖片(體育組)包辦三甲。