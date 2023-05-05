冀新聞界多點報道好消息　李家超：好消息都可以是好新聞

行政長官李家超今日(5日)出席報業公會頒獎禮，他期望香港新聞界在履行社會責任，向公眾傳播信息時，通過更多採訪、報道，為讀者深入剖析大灣區對香港和國家未來的重要性，又說好消息都可以是好新聞，希望本港新聞界多點向社會及讀者報道好消息，說好香港故事。

冀多報道好消息 增港人自信心

李家超說，英文有句諺語No news is good news(沒有新聞就是好消息)，但好消息都可以是好新聞，期望香港新聞界多點向社會、讀者報道好消息，讓市民感受多點在香港這個家園，有很多值得鼓舞及感到溫暖的地方，增加香港人的自信心，使社會更有動力向前推進、共同進步。他坦言，期望新聞界可帶領市民更加認識香港的發展新機遇，透過你們的採訪報道，多點為香港發聲，說好香港故事。