冒煤氣公司催交費呃信用卡資料 警一周錄40釣魚騙案涉600萬

騙徒假冒煤氣公司發出釣魚短訊行騙。警方指近期有市民收到訛稱為「煤氣公司」發出內附連結短訊，內容聲稱燃氣費用逾期未交，須在指定日期前繳費，以免產生逾期費用。有人信以為真，點擊短訊內的超連結，填寫個人資料，至銀行職員聯絡始知受騙。警方指，過去一周共接獲逾40宗相關騙案，涉款超過600萬元。
警方指，部分人收到騙徒釣魚短訊，誤以為真欠交煤氣費，點擊短訊內的超連結，進入偽冒網站並輸入信用卡號碼、安全碼(CVV/CVC)及一次過密碼(OTP)等敏感資料，至銀行職員聯絡，才驚覺信用卡已有多宗可疑交易，始知受騙。
警方指，煤氣公司已登記短訊發送人登記制，所有官方短訊均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱，並可於通訊局登記冊查核。無「#」開頭的發送人名稱，或來自未經認證機構，或是騙徒冒名發出的釣魚短訊。警方稱，應透過官方渠道查證，切勿向身份未核實的發送人披露資料，或點擊短訊內連結。
煤氣公司回應指，該公司無向客戶發出有關短訊，亦不會要求客戶在短訊上按入任何連結處理欠款事宜；呼籲公眾提高警覺，提防懷疑詐騙短訊，切勿開啓任何附件或連結，避免向不明發送人披露個人資料，如有懷疑可致電客戶服務熱線2880 6988。煤氣公司指，高度重視事件，已聯同警方及電訊供應商取締詐騙連結。
根據警方防騙視伏App顯示，近日十大流行騙局排行榜，除提防假冒煤氣公司外，還要小心假冒淘寶、WhatsApp、支付寶、阿里巴巴或Telegram等，騙徒會訛稱已訂購服務或會籍須扣錢或凍結帳戶，誘騙市民致電或按下連結，以騙取資料。另外，稅務局呼籲市民提防聲稱由該局發出的欺詐電郵，內容涉邀請收件人透過電郵內的超連結申請退稅，騙取個人資料。