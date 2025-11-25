冒煤氣公司催交費呃信用卡資料 警一周錄40釣魚騙案涉600萬

騙徒假冒煤氣公司發出釣魚短訊行騙。警方指近期有市民收到訛稱為「煤氣公司」發出內附連結短訊，內容聲稱燃氣費用逾期未交，須在指定日期前繳費，以免產生逾期費用。有人信以為真，點擊短訊內的超連結，填寫個人資料，至銀行職員聯絡始知受騙。警方指，過去一周共接獲逾40宗相關騙案，涉款超過600萬元。

警方指，部分人收到騙徒釣魚短訊，誤以為真欠交煤氣費，點擊短訊內的超連結，進入偽冒網站並輸入信用卡號碼、安全碼(CVV/CVC)及一次過密碼(OTP)等敏感資料，至銀行職員聯絡，才驚覺信用卡已有多宗可疑交易，始知受騙。