冬季流感高峰將至 專家籲打針防新冠疫情引致「免疫負債」

本港即將踏入冬季流感高峰期，今年截至上月20日，累計錄得34宗兒童流感相關嚴重併發症或死亡個案，與新冠疫情前的41宗相約，但僅9宗已接種流感疫苗。

孔繁毅：兒童接種疫苗可間接保障家中長者

香港大學臨床醫學院內科學系講座教授孔繁毅表示，數字反映3年新冠疫情引致「免疫負債」，指社交距離措施降低市民接觸病毒機會，導致體內抗體不足，首次感染流感時會出現重症或死亡個案。另外，兒童在社區感染機會是成人5倍，感染後傳染家人的機會比成人高兩倍，呼籲家長及早安排兒童接種疫苗，減低兒童住院風險，同時間接保障家中長者健康。