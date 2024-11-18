冬季流感高峰將至 專家籲打針防新冠疫情引致「免疫負債」

本港即將踏入冬季流感高峰期，今年截至上月20日，累計錄得34宗兒童流感相關嚴重併發症或死亡個案，與新冠疫情前的41宗相約，但僅9宗已接種流感疫苗。
孔繁毅：兒童接種疫苗可間接保障家中長者
香港大學臨床醫學院內科學系講座教授孔繁毅表示，數字反映3年新冠疫情引致「免疫負債」，指社交距離措施降低市民接觸病毒機會，導致體內抗體不足，首次感染流感時會出現重症或死亡個案。另外，兒童在社區感染機會是成人5倍，感染後傳染家人的機會比成人高兩倍，呼籲家長及早安排兒童接種疫苗，減低兒童住院風險，同時間接保障家中長者健康。
孔繁毅引述英美研究指，兒童接種率若達七成以上，家庭長者感染或入院機會可大減四至五成，希望兒童及長者接種率均可達七成以上，減低對醫療系統造成的負擔。
曹忠豪：兒童接種率偏低
呼吸系統科專科醫生曹忠豪指截至上月，今年只有約12.1萬名18歲或以下人士接種流感疫苗，低於65歲或以上人士的約37.8萬人，反映兒童接種率偏低，期望政府可將滅活針劑及減活噴鼻式流感疫苗的混合接種模式，擴展至中小學流感疫苗接種計劃。
曹忠豪又引用研究指，兩歲或以上兒童接種減活噴鼻式流感疫苗比針劑疫苗有更強保護力，因疫苗會在鼻腔產生免疫球體，病毒入侵時可產生第一線保護作用。他提醒，市民留意滅活針劑流感疫苗適合6個月以上人士，減活噴鼻式流感疫苗則適合2至49歲健康人士，不適合孕婦及哮喘患者等。