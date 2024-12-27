冬日美食節展商感激港人留港支持 市民聖誕假期花逾千元慶祝

聖誕節翌日仍是假期，昨在灣仔會展舉行的香港冬日美食節2024則是展期第二日，場內人頭湧湧，不少市民自備手拉車掃戰利品。有入場市民指，在聖誕兩日假期共花費逾千元，當中在會場內用約500元買急凍食品。至於展商銷情不一，有出售雪糕的展商認為，因經濟環境欠佳，生意較預期差四成，但亦推出80元30分鐘任食雪糕活動，盼為生活不如意的市民帶來歡樂；亦有展商認為人流和銷情超預期，感激港人留港消費支持。
一年一度的香港冬日美食節於周三(25日)至29日於會展3號館舉行，場內雲集近1,000個參展攤位，分多個美食專區。活動「朝10晚8」開放，最後一天、周日(29日)提前一小時關閉；門票每張30元，3歲或以下小童、65歲或以上人士及訪港旅客免費入場。另外，持門券者可參觀同期在會展舉行的冬季購物節、家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽，展期由25至28日。
首次參與香港冬日美食節的「da dolce Gelato Italiano」帶來30種口味的意式冰淇淋，更推出80元30分鐘任食雪糕活動。負責人Jack表示，今次活動人流雖好但「旺丁不旺財」，生意額較預計遜四成，相信因部分人在疫後外遊，部分人則受經濟低迷影響，購物時仍較保守。他又指，任食活動屬蝕本生意，但「過去數年大家都辛苦，所以都想大家開心返」。
展商形容補貨補唔切
另一展商食神食品國際則主打推銷5款日本品牌袋裝拉麵，負責人李小姐表示，活動開始前曾擔心聖誕節大批港人會離港影響銷情，但「原來仲有好多人留港消費」，實際人流較預期好，入場市民亦出手闊綽，「只係活動第二日，我哋已經去咗大半存貨，補貨都補唔切。」她感激港人支持，「多謝大家都留港消費。」
市民過聖誕難免大灑金錢，邵先生在兩日聖誕假期中花逾千元慶祝，透露陪同妻女吃聖誕大餐，更在美食節活動花了逾500元購買餃子、小籠包等急凍食品，並認為價格合宜。而市民曾先生則認為場內貨品不算吸引，仍花了約100元買熟食後離場。曾先生又表示，自己聖誕假在港消費逾千元，亦不打算在旅遊旺季外遊。