冬日美食節展商感激港人留港支持 市民聖誕假期花逾千元慶祝

聖誕節翌日仍是假期，昨在灣仔會展舉行的香港冬日美食節2024則是展期第二日，場內人頭湧湧，不少市民自備手拉車掃戰利品。有入場市民指，在聖誕兩日假期共花費逾千元，當中在會場內用約500元買急凍食品。至於展商銷情不一，有出售雪糕的展商認為，因經濟環境欠佳，生意較預期差四成，但亦推出80元30分鐘任食雪糕活動，盼為生活不如意的市民帶來歡樂；亦有展商認為人流和銷情超預期，感激港人留港消費支持。

一年一度的香港冬日美食節於周三(25日)至29日於會展3號館舉行，場內雲集近1,000個參展攤位，分多個美食專區。活動「朝10晚8」開放，最後一天、周日(29日)提前一小時關閉；門票每張30元，3歲或以下小童、65歲或以上人士及訪港旅客免費入場。另外，持門券者可參觀同期在會展舉行的冬季購物節、家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽，展期由25至28日。