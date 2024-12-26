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2024-12-26 18:48:51

冬日美食節第二天 展商稱人流超預期 感激港人留港消費

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冬日美食節第二天 展商稱人流超預期 (蘇文傑攝)

冬日美食節第二天 展商稱人流超預期 (蘇文傑攝)

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香港冬日美食節2024正在會展舉行，活動第二天人流不俗，有市民在聖誕兩日假期共花費逾千元，當中在會場內用約500元買急凍食品。至於展商銷情狀況不一，如有出售雪糕的展商表示，因經濟環境欠佳生意較與其差四成，但亦推出80元30分鐘任食雪糕活動，盼支持在生活過得不如意的市民；亦有展商認為人流和銷情超預期，感激港人留港支持。

一年一度的的香港冬日美食節於聖誕節正日(25日)起至29日於會展3號館舉行，場內雲集近1000個參展攤位，分多個特色美食專區。活動「朝10晚8」開放，周日(29日)提前一小時關閉；門票每張30元，3歲或以下小童、65歲或以上人士及訪港旅客可免費入場。另外，持門券者可參觀同期舉行的冬季購物節、家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽，但展期由25至28日。

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推任食雪糕

今年首次參展的「da dolce Gelato Italiano」不只帶來30種口味的義式冰淇淋，更推出80元30分鐘任食雪糕活動。負責人Jack表示，今次活動人流雖好但「旺丁不旺財」，生意額較預計差四成，相信成因緣於是市民在疫後外遊且經歷了一段經濟低迷，使他們購物保守些少。他又指，任食活動屬蝕本生意，但「 過去大家疫情又好經濟差，大家都辛苦，所以都想大家開心翻」。

展商：「多謝大家都留港消費。」

另一展商食神食品國際就主打五款日本品牌袋裝拉麵，負責人李小姐表示，活動開始時原擔心聖誕節大部份港人會離港，但「原來仲有好多人留港消費」，實際活動人流較很好，而且市民出手闊綽，「只係活動第二日，我哋已經去咗大半存貨，保貨都跟唔上」，她亦表示「多謝大家都留港消費。」

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兩日聖誕假花逾千元

市民過聖誕都難免破消費，邵先生就在兩日聖誕假中花逾千元慶祝，不只倍同妻女吃聖誕大餐，更在美食節活動花了500多元購買收餃子、小籠包等急凍食品，他認為價格合宜。另一位市民曾先生就認為場內的場內貨品不算吸引，因此用約100元買熟食後便離場。曾先生又表示，自己聖誕假在港消費4位數字，包括與朋友開派對和及和女友一同食自助餐的消用；另外他亦表示，不打算在旅遊旺季外遊。

負責人Jack表示，今次活動人流雖好但「旺丁不旺財」。(蘇文傑攝) 李小姐感激港人留港支持本地消費。(蘇文傑攝) 邵先生在兩日聖誕假中花費逾千元慶祝。(李朗僑攝)

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