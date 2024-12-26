冬日美食節第二天 展商稱人流超預期 感激港人留港消費

冬日美食節第二天 展商稱人流超預期 (蘇文傑攝)

香港冬日美食節2024正在會展舉行，活動第二天人流不俗，有市民在聖誕兩日假期共花費逾千元，當中在會場內用約500元買急凍食品。至於展商銷情狀況不一，如有出售雪糕的展商表示，因經濟環境欠佳生意較與其差四成，但亦推出80元30分鐘任食雪糕活動，盼支持在生活過得不如意的市民；亦有展商認為人流和銷情超預期，感激港人留港支持。 一年一度的的香港冬日美食節於聖誕節正日(25日)起至29日於會展3號館舉行，場內雲集近1000個參展攤位，分多個特色美食專區。活動「朝10晚8」開放，周日(29日)提前一小時關閉；門票每張30元，3歲或以下小童、65歲或以上人士及訪港旅客可免費入場。另外，持門券者可參觀同期舉行的冬季購物節、家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽，但展期由25至28日。

推任食雪糕 今年首次參展的「da dolce Gelato Italiano」不只帶來30種口味的義式冰淇淋，更推出80元30分鐘任食雪糕活動。負責人Jack表示，今次活動人流雖好但「旺丁不旺財」，生意額較預計差四成，相信成因緣於是市民在疫後外遊且經歷了一段經濟低迷，使他們購物保守些少。他又指，任食活動屬蝕本生意，但「 過去大家疫情又好經濟差，大家都辛苦，所以都想大家開心翻」。 展商：「多謝大家都留港消費。」 另一展商食神食品國際就主打五款日本品牌袋裝拉麵，負責人李小姐表示，活動開始時原擔心聖誕節大部份港人會離港，但「原來仲有好多人留港消費」，實際活動人流較很好，而且市民出手闊綽，「只係活動第二日，我哋已經去咗大半存貨，保貨都跟唔上」，她亦表示「多謝大家都留港消費。」