凱施餅店清盤聆訊押至1月　須21天內支付領展170萬欠租

多次被追租的本地麵包連鎖品牌凱施餅店捲入多宗金錢糾紛，其經營公司早前被入稟高等法院呈請清盤，曾多次入稟經營公司追討的領展物業有限公司，早前已取替清盤呈請人身分，清盤聆訊今日（27日）於高等法院進行。凱施公司一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資方案，呈請人則認為押後時間過長，要求先支付欠租。法官決定將清盤聆訊押後至2024年1月29日再訊，及下令凱施公司須於21天內先向領展支付170萬元欠租，否則命令清盤，法官提醒今次是最後一次押後。

法官提醒最後一次押後

對於凱施食品有限公司申請押後，領展表示反對，並透露凱施仍然佔據17間涉事物業其中7間，且未能繳付租金，故要求今日法庭作出清盤命令。

呈請人領展物業有限公司，答辯人凱施食品有限公司。答辯一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資計劃。法官指呈請人已就答辯人拖欠7個物業租金獲得判決，除非答辯人願意向呈請人支付部分欠租，否則認為押後時間過長。

稱與潛在投資者磋商

雙方商討後，呈請一方要求答辯人於押後清盤聆訊期間，承諾支付兩個月欠租共170萬元，另須向法庭支付保證金。答辯一方表示押後2個月期間或得出重組方案，目前仍不能保證能否全數還清債務，仍須等待投資計劃，申請就清盤呈請呈交誓章。