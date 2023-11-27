熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 叱咤2023 朗然 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-27 16:10:35

凱施餅店清盤聆訊押至1月 須21天內支付領展170萬欠租

分享：
凱施餅店清盤聆訊押至1月　須21天內支付領展170萬欠租

凱施餅店清盤聆訊押至1月　須21天內支付領展170萬欠租(網上圖片)

多次被追租的本地麵包連鎖品牌凱施餅店捲入多宗金錢糾紛，其經營公司早前被入稟高等法院呈請清盤，曾多次入稟經營公司追討的領展物業有限公司，早前已取替清盤呈請人身分，清盤聆訊今日（27日）於高等法院進行。凱施公司一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資方案，呈請人則認為押後時間過長，要求先支付欠租。法官決定將清盤聆訊押後至2024129日再訊，及下令凱施公司須於21天內先向領展支付170萬元欠租，否則命令清盤，法官提醒今次是最後一次押後。

法官提醒最後一次押後

對於凱施食品有限公司申請押後，領展表示反對，並透露凱施仍然佔據17間涉事物業其中7間，且未能繳付租金，故要求今日法庭作出清盤命令。

呈請人領展物業有限公司，答辯人凱施食品有限公司。答辯一方要求押後清盤聆訊3個月，以待與潛在投資者商討投資計劃。法官指呈請人已就答辯人拖欠7個物業租金獲得判決，除非答辯人願意向呈請人支付部分欠租，否則認為押後時間過長。

稱與潛在投資者磋商

雙方商討後，呈請一方要求答辯人於押後清盤聆訊期間，承諾支付兩個月欠租共170萬元，另須向法庭支付保證金。答辯一方表示押後2個月期間或得出重組方案，目前仍不能保證能否全數還清債務，仍須等待投資計劃，申請就清盤呈請呈交誓章。

Ad Block

法官則指若2個月後投資計劃成事，答辯人便可還款，呈請清盤亦會被撤銷，否則將被頒令清盤。法官拒絕呈請人就支付保證金之申請，另拒絕答辯人再呈交誓章，將清盤聆訊押後至2024129日再訊，答辯人須於21天內向呈請人支付兩個月租金共170萬元。

領展物業有限公司早前於清盤聆訊上表示，被拖欠逾1,000萬元債項，以及仍被凱施食品有限公司佔用10個物業。

案件編號：HCCW 312/2023

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受