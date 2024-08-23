初中公經社科性教育被指不合時宜　教育局：須充分保護未成年學生

教育局日前上載初中公民、經濟與社會科(公經社科)內容，其中在中三級教材方面，講述「合乎情禮的親密關係」，段落列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」，亦引導學生填寫「承諾書」，與戀人訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」等。對於有評論指有關性教育的教材傳遞不合時宜的價值觀，教育局今(23日)發文反駁，表示有關課程對象為初中學生，強調對未成年的學生，應該給予充分的保護，又認為「香港性教育未能追上現代社會發展」的看法不正確。
稱旨在培育初中生正確價值觀
教育局指，初中公經社科的總課程目標是「立德樹人」，旨在培育12至14歲尚未成年的初中學生正確的價值觀、正面的態度和良好的行為。課程內容與相關教材的設計聚焦於支援教師幫助初中學生的全人發展，協助他們將來成為德才兼備和守法的良好公民。
局方指，因應學生步入青春期，公經社科以「合乎情禮的親密關係」為題向學生提供性教育課程內容，認為一方面肯定嚮往親密關係是自然的發展(發乎情)，另一方面亦提醒學生必須謹守規範(止乎禮)，當中第一及第二部分，指引學生分辨友誼和戀愛，以及認識與性相關的價值觀，例如拒絕婚前性行為，愛有很多表達方式，性只是其中一種。
須提醒「婚前性行為」的法例
教育局強調，專業責任確保課程配合學生的心智發展和成熟程度，社會各界期望保護學生，學校在教授性相關議題時，須配合學生成長需要，培育他們持守正確的價值觀和態度，在與性相關的課題作出合理的判斷，及負責任、合法和合乎道德的抉擇和行為。
局方指，雖然社會對婚前性行為持有不同意見，但對未成年的學生，應該給予充分的保護，並須提醒他們香港法例對與性相關的違法行為施以嚴厲懲處，故透過課程讓學生明白守法的必須和重要，是應有之責，應堅決拒絕婚前性行為以免犯下不可逆轉的過失。
對於有評論認為「香港的性教育未能追上現代社會的發展」，教育局認為看法並不正確，指香港學校課程有關性教育的理念是要培養學生成為有整全價值觀的人，讓學生將來在思想和條件成熟時，對性的課題作知情及負責任的決定，認為鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。