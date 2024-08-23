初中公經社科性教育被指不合時宜　教育局：須充分保護未成年學生

稱 旨在培育初中生正確價值觀

教育局指，初中公經社科的總課程目標是「立德樹人」，旨在培育12至14歲尚未成年的初中學生正確的價值觀、正面的態度和良好的行為。課程內容與相關教材的設計聚焦於支援教師幫助初中學生的全人發展，協助他們將來成為德才兼備和守法的良好公民。

局方指，因應學生步入青春期，公經社科以「合乎情禮的親密關係」為題向學生提供性教育課程內容，認為一方面肯定嚮往親密關係是自然的發展(發乎情)，另一方面亦提醒學生必須謹守規範(止乎禮)，當中第一及第二部分，指引學生分辨友誼和戀愛，以及認識與性相關的價值觀，例如拒絕婚前性行為，愛有很多表達方式，性只是其中一種。