利是封回收｜綠領行動設逾400個收集點，冀回收1000萬個利是封。

派發利是是農曆新年一個最重要的傳統習俗，不少市民都會購買或領取全新利是封，但往往使用過一次後便用完即棄。綠領行動指，今年再舉辦利是封回收行動，設逾400個收集點，希望回收1,000萬個利是封。 綠領行動表示，2023年調查發現，港人一年產生3.2億個利是封，僅較9年前2014年調查微跌約4%。若以每個約重3克計算，推算出一年需要960噸紙製造利是封，即全港共砍伐16,414棵樹。

冀回收1000萬個利是封 綠領行動指，而本年度的公眾收集點數量為近5年之冠。因此本會今年亦期望回收達1000萬個利是封作回收重用，較上年的目標增加 200 萬 個。本會在活動完成後，將收集得來的利是封加以篩選，轉化成為「新生利是封」，明年再派發予公眾再重用。

機構表示，活動已連續第15年舉辦，希望教育市民節日期間惜物減廢。由即日起至3月17日，市民可到102間參與機構、全港逾400個公眾收集點回收利是封，包括50間莎莎化妝品門市及全線45個蜆殼油站等，方便市民參與利是封回收。 80.5%市民會重用或回收利是封 綠領行動總幹事何漢威表示，利是封重用回收大行動已舉辦第15年，今年的回收點再創新高，超過400個，同時調查發現多達80.5%市民會重用或回收利是封，可見市民已通過活動形成新的生活習慣，做到「揼少啲、慳多啲」。