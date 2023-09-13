前港超球員葉家宇涉姦17歲少女罪成　還押至10月5日判刑

曾效力港超球隊、現為丙組駿達球隊的守門員葉家宇，涉嫌兩年前把剛認識不久的17歲女學生接載到大潭，繼而在車上強姦她，被控一項強姦罪。他否認控罪，案件經審訊後今日(13日)在高等法院再提訊，並由3男3女陪審員商議後，以大比數裁定被告強姦罪成。法官決定索取少女的創傷報告以及被告背景報告後，押後至10月5日判刑，期間被告需還押。

少女內褲精液驗出被告DNA

案情指，被告在2021年3月11日，認識了當時在小西灣海濱散步的17歲女事主X，兩人交換了聯絡方式5日後，被告經IG約女事主X見面食宵夜，並開車接她到西灣河太安樓買食物，X以為會到小西灣海邊吃宵夜，怎料被告卻開車到大潭水塘吃東西，其後在後座聊天和休息時，強姦當時17歲女事主X。

在庭上，控方指被告在車上強吻女事主X和摸其胸部，少女曾嘗試避開被告但遭他按在椅子上，之後被告就脫去褲子及推低少女的褲子，少女表明「唔好」及感到疼痛，惟被告仍將陽具插入她的陰道，又要求替他手淫和口交。由於少女身處偏遠郊野感到恐懼，於是聲稱不舒服，要求被告駕車離開，最終被告答允。

少女X回家後向友人透露強姦事件，後來因害怕會懷孕遂找家計會的醫生協助，再向醫院的精神科醫生求助並報案，政府化驗師在她的內褲上發現精液，內有被告的DNA。被告於同月21日被捕，在警誡下保持緘默。