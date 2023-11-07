前科義務男導師非禮女童囚2年 官︰性罪行查核未涵義工明顯漏洞

曾因非禮補習女童判囚逾5年的36歲男子，出獄後重施故技，去年在香港仔一間社區中心的義務補習班內，在其他學生和女導師在場下，伸手入一名6歲女童的裙內非禮，同場女導師察覺異樣，通知女童母親再報警。被告早前承認非禮罪，昨在區域法院被判入獄2年。法官指，香港的性罪行定罪紀錄查核機制，不涵蓋私人補習老師及義工等，是明顯存在漏洞，希望相關部門擴闊機制的適用範圍。 被告程家倫(36歲)早前承認1項非禮罪。案情指，6歲的女童X於2022年7月在香港仔一間社區中心參加小組補習班，被告任義務導師，至10月12日女童在課堂上被非禮，同場女義務導師發現有異樣，下課後通知X母親，X在母親查問下指被男導師摸下體。

庭上透露，被告曾干犯同類案件，涉5項非禮、2項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品共8罪，於2015年被判囚5年2個月，於2018年出獄。 法官判刑時指，精神及心理報告顯示被告有孌童癖及雙重人格障礙，雙重人格障礙早前已有好轉。在前案服刑後，對未成年少女仍有性幻想，有非常高的性罪行重犯機會，強調他日後不可在任何情況下與未成年兒童有接觸。 法官又指，被告身為導師，案發時現場亦有女導師及其他學生在場，被告在眾目睽睽下犯案，明顯違反誠信及無法控制自己的性慾；考慮到被告有相當高的重犯機會，曾接受12個月的性罪行相關課程但成效不大，認罪扣減三分一刑期，判被告囚2年。