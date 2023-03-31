前警司瞞買樓出租呃600萬房貸囚1年半　上訴今遭駁回

退休警司龍少泉被指向政府及銀行詐騙600萬房貸，訛稱單位為父母居住，實情是將單位出租。經審訊後早前在區域法院，被裁定兩項欺詐罪成，判處監禁18個月．龍少泉不服定罪向高院上訴庭提出上訴許可申請，上訴庭3名法官今(31日)開庭後拒絕批出許可，駁回上訴。上訴庭將押後頒發書面理據解釋原因。

上訴方：得不到公平審訊

上訴方的主要申請理據，是指上訴人在原審時，得不到公平審訊。上訴方稱，原審時控方在結案陳詞階段才提及，上訴人向庫務署申報時，並無呈交涉案物業的附加買賣合約，令辯方沒法作盤問。而該份合約有列明，買賣雙方同意交付單位時租客可留在單位，而上訴人在完成買賣時，仍享有空置管有權。

不過，上訴庭3名法官則駁指，辯方仍可在結案陳詞階段，申請重啟證供並作盤問，但他們並無相關舉動。律政司一方亦指，上述情況並無對上訴人構成不公，因現時是指控上訴人隱瞞有出租該單位，即使沒有提及該份附加合約，仍有其他證供指控上訴人。

現已服刑完畢

上訴人龍少泉（55歲），被指於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，虛假地表示他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客已簽訂租賃合約，涉意圖詐騙購屋貸款約207萬元。另一項控罪指，被告在同一期間內向滙豐申請按揭貸款，並虛假地表示該單位由其父母居住，並將交易完成時取得該單位空置管有權，意圖詐騙並誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。被告於1986年加入警隊，案發期間為總督察，去年5月退休時為警司。他現已服刑完畢。