前警員迫兒子自瀆｜稱完全無「竇」過兒子 被告：有一隻咸碟我乜都得

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，不時播放性愛片段給兒子觀看，要求兒子一同自瀆，被控4項向年齡兒童作出猥褻行為及3項煽惑兒童作出嚴重猥褻行為罪。案件今日於高等法院續審，控方舉證完畢後，被告選擇不作供。

被告前警員F.S.L.被控四項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及三項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪一共七罪，交替控罪為三項殘暴對待兒童罪。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向F.S.L.作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指F.S.L.身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告稱家中沒有色情影碟

辯方庭上播放被告錄影會面片段，被告開宗明義明言「你所講嘅罪行我冇做過」，交代案發時任職警察，2019年7月前離職，一家三口當時居住於美樂花園公務員宿舍一個單位。被逐樣問到播放色情影片，威逼兒子一同自瀆等4次事件時，被告斬釘截鐵聲言「我乜都冇做過，我錫佢多過我自己，你可以問下啲街坊。我唔會做呢啲嘢，佢伸手入褲襠我都打佢隻手，我完全冇『竇』過佢（陽具）。」

被告略帶尷尬解釋「佢陽具有問題，尿谷咗喺龜頭，都係佢自己㩒出來」，連學校負責老師和校長都知情，形容「我個仔成日有啲怪癖，成日伸手入褲襠裡面嘅」。被告續指兒子小時候陰莖正常，「嗰陣噴水池咁噴出來，噴到我㖭⋯⋯」自小一開始已經沒觸碰他，長大後才患上隱藏式陰莖，近年到醫院接受手術治療後已經痊癒。被告又指家中沒有色情片，反指警員可到其住所搜查，並說：「(若)有一隻咸碟，我乜都得。」被告又稱，除了曾和X一同洗澡外，從未有在X面前露出下體，或在X面前自凟。

指X遭外婆強迫返教會

對於被指在房間安裝鏡頭，迫兒子在另一房間用平板電腦觀看被告和妻子交歡，被告強調指該攝錄鏡頭只是「嚇」X，令他做功課，該鏡頭沒有接駁。他提議警員查看雲端，以確定是否有色情片段。被問及X為何作出的指控，被告指和妻子婚姻關係破裂後，X跟隨母親同住。被告不知兒子為何「砌出一個咁嚴重的指控」，不知X是否被教唆，但承認屬猜測。被告又指，X稱遭外婆強迫返教會，被告指該教會有問題，其妻子返教會後亦性情大變。