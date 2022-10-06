前警員迫兒子自瀆｜被告煽惑及猥褻行為罪成 判囚48月

47歲前警員涉嫌自兒子小一起便教導他自瀆，不時播放性愛片段給兒子觀看，要求兒子一同自瀆，被控4項向年齡兒童作出猥褻行為及3項煽惑兒童作出嚴重猥褻行為罪，案件今日(6日)在高等法院裁定兩項罪名成立。辯方求情指被告並非利用事主洩慾，目的非為利己，犯案時從無身體接觸，而且事主大多數情況均屬自願，法官李運騰判處被告入獄48個月。

辯方引述報告指被告現時沒有精神問題，難以評估重犯機會，另外身負140萬元債務。辯方求情指事主X雖然案發後患上創傷後壓力症候群，惟生活能力未受影響，且獲家人支持，無論學業抑或個人發展均表現良好，拒絕接受跟進服務。辯方續指被告4項定罪分別發生2日之內，李官認同判刑「唔會話完全同期或分期」，額外控罪始終加重嚴重性。

被告雖沒有利用職權犯案 官：始終係警員，公眾期望大啲

辯方又指本案控罪雖然常見於戀童癖案件，惟本案性質截然不同，事主並非被告洩慾對象，目的非為利己，犯案時與事主從無身體接觸，而且事主大多數情況均屬自願，李官亦同意說法。辯方又認為被告案發時雖為警員，但沒有利用職權犯案，不應因此加刑，李官則反駁「始終係警員，公眾期望大啲」。辯方最後指本案實屬悲劇，被告行為極度愚蠢，現已痛失家庭，斷送努力多年事業，兼之身體不佳，中風後仍持續手震。

男被告F.S.L.被控四項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及三項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪一共七罪，交替控罪為三項殘暴對待兒童罪。控罪指他在2016年及2018年，四度向兒童X作出嚴重猥褻行為，三度煽惑兒童X向F.S.L.作出嚴重猥褻行為。交替控罪則指F.S.L.身為兒童X負有管養及照顧責任的人，故意虐待兒童X，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告已在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現時已與妻子離婚。兒子X則自小患有隱藏式陰莖，另在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。被告另涉兩宗區域法院刑事案件，其中一宗欺詐案涉及32項不誠實控罪，被告將於11月30日承認其中25條控罪及判刑。