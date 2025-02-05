前警員逼幼子手淫罪成不服上訴　辯稱行為可能為性教育或搔癢

48歲前警員自兒子小一起教導其自瀆，不時播放性愛片段給兒子觀看，要求一同自瀆，甚至直播與妻行房，被控10項控罪，2022年受審後被陪審團裁定向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等4罪成，被判入獄4年。被告不服提出上訴，今（5日）早於高等法院上訴指性滿足應為控罪元素，然而被告案發時有可能是為了性教育或搔癢，不足以肯定出於性滿足。上訴庭指若無法證明性元素正正反映被告不是干犯性罪行，理應由立法機關訂立另一罪行來規管，押後至半年內宣判。
現年50歲的上訴人以英文代號「F.S.L.」代表，所有涉案控罪發生的時間為2016年至2018年，被告被裁定罪成的控罪均在他於屯門的寓所發生。他原被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，另有3項殘暴對待兒童罪作為交替控罪，經審訊後陪審團裁定他4罪罪成。上訴人在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現已與妻子離婚。
上訴指涉案行為可能是性教育或搔癢
上訴方今陳詞指罪行為「向」16歲以下兒童作出猥褻行為，性滿足應為控罪元素之一，控方舉證時須證明被告涉案行為目的在追求性滿足，然而被告案發時有可能是為了向兒子性教育，而兒子自小患有隱藏式陰莖，因此涉案行為也有可能只是搔癢，可以用作辯護，原審時無法舉證至毫無合理疑點，證明被告行為出於性滿足，因此不能定罪。
律政司一方回應時不同意性滿足為控罪元素，認為嚴重猥褻行為有時可能出於金錢，有時可能為求樂趣。法官彭寶琴指出舉證時必須證明涉及事主，被告透過事主在場而意圖作出猥褻行為來得到性滿足，無法證明性元素正正反映被告不是干犯性罪行。
上訴庭：應由立法機關訂立另一罪行規管
律政司一方反駁指罪行立法原意在保護16歲以下兒童，若上訴方說法成立便會違反立法原意。法官彭偉昌反駁指應由立法機關訂立另一罪行來規管。法官彭寶琴又指出案中尚有交替的虐兒罪，同樣可起保護兒童作用。律政司一方回應指虐兒罪若要定罪，須證明相當可能導致被告兒子受到不必要的苦楚或傷害，然而僅僅觀看性愛片段或自瀆未必足以構成苦楚或傷害。法官彭寶琴反駁指此正需由立法機關處理，而非由法庭無視案例堵塞漏洞。律政司最後認為定罪仍然穩妥，上訴庭可以行使酌情權，以「但書」方式維持定罪。
被告曾犯虐兒等罪判監
被告已在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現時已與妻子離婚。兒子X則自小患有隱藏式陰莖，另在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。
此外，被告三度向警察儲蓄互助社作虛假陳述、瞞報逾340萬元未償還銀行貸款，以及訛稱兒子肝臟生蟲向小姨騙財，涉款約107萬元，前年再承認24項欺詐及1項盜竊罪，2案共囚68個月。被告2020年又無視女友5歲女兒被熱水燙傷，沒有求醫，前年又承認交替虐兒罪，判監 28 個月，與另兩案刑期分期執行。