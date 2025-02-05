前警員逼幼子手淫罪成不服上訴　辯稱行為可能為性教育或搔癢

48歲前警員自兒子小一起教導其自瀆，不時播放性愛片段給兒子觀看，要求一同自瀆，甚至直播與妻行房，被控10項控罪，2022年受審後被陪審團裁定向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等4罪成，被判入獄4年。被告不服提出上訴，今（5日）早於高等法院上訴指性滿足應為控罪元素，然而被告案發時有可能是為了性教育或搔癢，不足以肯定出於性滿足。上訴庭指若無法證明性元素正正反映被告不是干犯性罪行，理應由立法機關訂立另一罪行來規管，押後至半年內宣判。

現年50歲的上訴人以英文代號「F.S.L.」代表，所有涉案控罪發生的時間為2016年至2018年，被告被裁定罪成的控罪均在他於屯門的寓所發生。他原被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，另有3項殘暴對待兒童罪作為交替控罪，經審訊後陪審團裁定他4罪罪成。上訴人在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現已與妻子離婚。

上訴指涉案行為可能是性教育或搔癢

上訴方今陳詞指罪行為「向」16歲以下兒童作出猥褻行為，性滿足應為控罪元素之一，控方舉證時須證明被告涉案行為目的在追求性滿足，然而被告案發時有可能是為了向兒子性教育，而兒子自小患有隱藏式陰莖，因此涉案行為也有可能只是搔癢，可以用作辯護，原審時無法舉證至毫無合理疑點，證明被告行為出於性滿足，因此不能定罪。