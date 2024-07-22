創業板造市案｜3人操縱正利控股股價 囚52至80個月　證監會：短期內或會再有執法

3名男女涉嫌在2016年「造市」，操縱創業板上市的細價股正利控股（上市時編號：8318，現已轉主板上市，現時股價編號為3728）的股價，獲取了超過1.24億元的非法利潤。高等法院陪審團早前裁定薛伊琪、林穎琪及譚焯衡3人「串謀進行虛假交易」罪名成立，成為首宗此類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件，暫委法官游德康今日（22日）判3人監禁4年4個月至6年8個月不等，案中尚有兩名疑犯在逃。正利造市案是首宗在原訟法庭進行的《證券及期貨條例》相關罪行審訊，被告刑期也是同類案件中最重。

正利控股於2016年3月上市後，股價暴升8倍，之後約於五個半月後，單日再大跌9成。證監會調查發現三人在2016年3月至2016年9月期間，串謀一項操縱市場計劃，透過控制156個證券帳戶，獲取了超過1.24億元的非法利潤。

要求還原案中交易

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）在判刑後表示，對法庭裁決和判刑感到滿意，指今次是同類案件當中，首次有高等法院陪審團審訊，亦是判刑最重，認為今次判決向市場釋出強力而清晰的訊息。他會繼續引用《證券及期貨條例》第213條，要求還原案中的交易，而今次判決反映證監會不容忍市場失當行為，也會密切留意市場類似違法行為，短期內或會再有執法行動。