劉家良骨灰被盜 翁靜晶︰拒交贖金 寶福山：屬個別事件已加強保安

沙田寶福山近日傳出發生多宗名人骨灰懷疑遭盜竊，包括已故著名武術指導、導演劉家良。其遺孀翁靜晶前晚(3日)在YouTube節目透露事件，並指匪徒曾傳送骨灰盒照片企圖勒索贖金，但被警方攔截，亦強調絕不會支付贖金。寶福山回應指，屬個別事件，並已加強保安。警方指，案件仍在調查，由有組織罪案及三合會調查科跟進。

劉家良於2013年離世，骨灰安放於沙田寶福山。翁靜晶前晚在YouTube節目《危險人物2.0》透露，8月底接到寶福山職員來電，指劉家良骨灰疑被盜，並詢問是否同意警方打開龕位檢查。她起初以為是詐騙電話，因靈位並無貴重陪葬品。