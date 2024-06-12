劉祖廸稱只有BNO無特區護照　葉劉：相信曾持有才被撤銷

政府今(12日)刊憲，首次行使涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》所賦予的權力，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施包括撤銷特區護照以及禁止提供資金等措施。其中一名涉案人士劉祖迪在社交平台指，自己從來沒有擁有過香港特區護照，質疑當局如何取消。

劉祖迪在個人臉書發表帖文，回應被撤銷特區護照一事，他表示「由細到大得本BNO，從來冇擁有過香港特區護照。到底可以點(怎樣)取消一本從來都冇存在過嘅護照？」

葉劉：相信曾持有特區護照

行會召集人、前保安局局長葉劉淑儀被問到若涉案人無持有特區護照，政府撤銷護照會有多大成效時指，相信涉案人士曾持有特區護照，入境處才會撤銷護照，又說撤銷護照屬於顯示政府立場的行動，就算涉案人士無特區護照，提供庇護的國家亦可發出短期的旅行證件，對涉案人士外遊沒有影響。

至於無特區護照會否影響國籍，葉劉淑儀就指護照和國籍是屬於兩回事，如果撤銷特區護照，其國籍會根據中國國籍法處理，權力屬於入境處，她不相信涉案人會向入境處申請退出中國籍，又指若涉案人身處的國家曾簽訂聯合國《關於無國籍人地位的公約》，相關國家可給予機會加入當地的國籍，或向他們發出臨時證件。