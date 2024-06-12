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2024-06-12 17:34:00

劉祖廸稱只有BNO無特區護照　葉劉：相信曾持有才被撤銷

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劉祖廸(左)表示自己只有BNO無持特區護照，葉劉淑儀回應指相信涉案人士曾持有護照才被撤銷。(左：劉祖廸fb圖，右：資料圖片)

劉祖廸(左)表示自己只有BNO無持特區護照，葉劉淑儀回應指相信涉案人士曾持有護照才被撤銷。(左：劉祖廸fb圖，右：資料圖片)

政府今(12日)刊憲，首次行使涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》所賦予的權力，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施包括撤銷特區護照以及禁止提供資金等措施其中一名涉案人士劉祖迪在社交平台指，自己從來沒有擁有過香港特區護照，質疑當局如何取消。

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「可以點取消一本從來都冇存在過嘅護照？」

劉祖迪在個人臉書發表帖文，回應被撤銷特區護照一事，他表示「由細到大得本BNO，從來冇擁有過香港特區護照。到底可以點(怎樣)取消一本從來都冇存在過嘅護照

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葉劉：相信曾持有特區護照

行會召集人、前保安局局長葉劉淑儀被問到若涉案人無持有特區護照，政府撤銷護照會有多大成效時指，相信涉案人士曾持有特區護照，入境處才會撤銷護照，又說撤銷護照屬於顯示政府立場的行動，就算涉案人士無特區護照，提供庇護的國家亦可發出短期的旅行證件，對涉案人士外遊沒有影響。

至於無特區護照會否影響國籍，葉劉淑儀就指護照和國籍是屬於兩回事，如果撤銷特區護照，其國籍會根據中國國籍法處理，權力屬於入境處，她不相信涉案人會向入境處申請退出中國籍，又指若涉案人身處的國家曾簽訂聯合國《關於無國籍人地位的公約》，相關國家可給予機會加入當地的國籍，或向他們發出臨時證件。

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