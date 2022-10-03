劏房天台屋戶自評抑鬱焦慮分數高 團體促加快非長者單身上樓

今日是世界居所日，但香港不少人居住環境欠佳，有調查發現，居住在不適切居所的受訪者壓力水平，較居住在適切居所的高，當中抑鬱分數高約2倍、焦慮水平高約3倍。約八成受訪者壓力來自住屋，團體建議，增加非長者單身人士公屋編配額及調整計分制，取消以年齡計分、獨居可獲額外加分等，以縮短這批人的輪候時間，減輕精神壓力。

社區組織協會6至8月成功訪問120名非長者單身人士，都是居於包括劏房、天台屋、床位等不適切居所，另有53名居於包括社會房屋、公屋等適切居所人士。受訪者租住不適切居所的中位數為約7年半，最長時間為近41年。74%受訪者已/正申請公屋，輪候隊伍全是非長者一人家庭。公屋輪候中位數是4.6年，而最長18年。

居不適切居所的受訪者中，附有獨立廚廁的受訪者呎租約36元，共用廚廁的更高達120元；租金佔入息比為30%至40%，整體約八成九有因住屋開支而節衣縮食。80%人曾因租金昂貴、擔心被加租而感到普通或極度困擾。

住屋情況要面對面積狹窄(88.2%)、牆體滲水/漏水和石屎剝落(50%)，以及蚊蟲鼠患(56%)和氣味(39%)致無法打開窗通風欠佳等困擾。通過情緒自評量表發現，40.6%及36.8%居住不適切居所的單身有不同程度的焦慮及壓力。當中居不適切居所的受訪者中，附有獨立廚廁與共用廚廁的人抑鬱分數之中位數為14及10分，大大高於居適切居所的6分；而焦慮分數的中位數同為6分亦較適切居所的2分高。團體指政府增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高他們上樓機會。