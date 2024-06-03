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2024-06-03 04:30:22
日報

劏房面積小 廁所成唯一私人空間 少年︰盼擁正常廚房為母下廚報親恩

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劏房 社築同夢社區發展服務

社築同夢社區發展服務盼畫展可以喚起社會對劏房兒童關注。(李景玉攝)

煮飯看似生活日常，但亦成劏房兒童的夢想。居深水埗劏房中一少年坦言，現時居住環境，只有一個電磁爐，難以烹調較大變化菜式，且室內抽風設施差，「一煮飯滿屋油煙」環境衛生惡劣，故希望可改善居住環境，並為母親煮一餐家常便飯，以報親恩。

王一彭與母親居於深水埗一個劏房，他寥寥數筆畫出《家》家居環境︰當中蝸居大部分面積已放置碌架床、床與飯桌之間一步可到，煮食地方對著廁所。王一彭稱，每次煮飯油煙會積累在洗手間，亦因此經常有蟑螂順著排水管爬進屋內。他又指，曾邀請朋友到家中玩，卻被嘲笑「屋企似狗窩」，他指「俾同學笑」令他感難堪，亦影響社交生活。約1.78米高的他指最渴望有一張能伸直雙腳的床，擁有私人空間。

熱愛煮食的他稱，比起改善自己私人空間，更想可以親自下廚，煮一餐「正常」家常便飯報答母親。他續指，家中煮食空間只有一個電磁爐，「調味料無地方放」，遑論煮較複雜菜式。

劏房

王一彭指家居環境狹窄，每次煮飯充滿油煙。

劏房

簡國駿繪畫在家只有廁所有私人空間。 (林靄怡攝)

香港土地問題嚴重，劏房兒童面對問題更大。簡家夫婦與一子一女住深水埗一個不足120平方呎劏房，廁所成為家人間唯一私人空間；當中14歲簡國駿以畫作《在廁所的家》表達居住空間不足情況。他稱，在家若想找私人空間，只能走入廁所關埋廁所門。他和妹妹只希望擁有屬於自己獨自房間、書桌和一個放鬆空間。

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王一彭和簡國駿繪畫家居環境畫作，於「兒居不宜居－深水埗劏房兒童畫展」展出。活動由非牟利機構社築同夢社區發展服務舉辦，在5月31至6月2日期間於銅鑼灣時代廣場展出50幅由深水埗劏房兒童畫作，呈現兒童眼中及夢想的家。深水埗劏房兒童畫展項目統籌林健龍希望大眾從兒童角度出發，了解他們經歷和想法，喚起社會關注劏房兒童。

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