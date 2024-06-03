劏房面積小 廁所成唯一私人空間 少年︰盼擁正常廚房為母下廚報親恩

煮飯看似生活日常，但亦成劏房兒童的夢想。居深水埗劏房中一少年坦言，現時居住環境，只有一個電磁爐，難以烹調較大變化菜式，且室內抽風設施差，「一煮飯滿屋油煙」環境衛生惡劣，故希望可改善居住環境，並為母親煮一餐家常便飯，以報親恩。

王一彭與母親居於深水埗一個劏房，他寥寥數筆畫出《家》家居環境︰當中蝸居大部分面積已放置碌架床、床與飯桌之間一步可到，煮食地方對著廁所。王一彭稱，每次煮飯油煙會積累在洗手間，亦因此經常有蟑螂順著排水管爬進屋內。他又指，曾邀請朋友到家中玩，卻被嘲笑「屋企似狗窩」，他指「俾同學笑」令他感難堪，亦影響社交生活。約1.78米高的他指最渴望有一張能伸直雙腳的床，擁有私人空間。