勞動節｜調查揭5名清潔工1人曾工傷　鼓勵企業工作時間讓僱員做健康檢查

今日(1日)是勞動節，有社區組織發表一項勞動友善健康調查結果，指出每5名清潔工友便有一位在過去12個月期間因工受傷，更有逾八成在過去一個月有勞損。組織建議企業加強宣傳預防和控制慢性疾病知識，並鼓勵企業讓勞工在工作時間內進行運動或健康檢查。 明愛勞動友善社區計劃與香港理工大學合作，於2022年5月至翌年5月期間，以面談方式訪問463位清潔工，進一步了解清潔行業前線人員的健康、勞損及工作模式與職業健康風險的關聯。近六成受訪者為61歲以上，平均年齡達62歲、男女比例為3:7，理大護理學院副教授張健認為，這反映清潔勞動市場行業以中老年及女性為主，預料未來清潔行業工作人口會持續老化。

團隊相信工作環境差工時長屬延誤求醫因素 調查結果顯示，近半工友表示睡眠質素處於一般或差水平，在過去12個月分別有35.9%受訪者確診高血壓，確診高血脂和糖尿病的亦各有一成多，惟逾八成都沒有辭職的想法。張健指，不少受訪者都在參與研究時才知道自己患有慢性疾病，又相信工作環境差和工時長、無時間看醫生，都是令他們延誤求醫、無控制病情的因素。 此外，超過八成受訪工友在過去一個月，都有至少一個部位勞損，勞損率最高分別是膝蓋(42.8%)、肩膀(34%)及下背部(30.7%)。張健稱，近七成工友指身上的勞損由工作導致，有兩成更表示於過去12個月內曾在工作期間受傷，逾四成受訪者指生活受影響。工作模式方面，張健表示眾多因素之中，捱痛工作與身體勞損有莫大關連。她舉例稱，約42%工友表示經常及幾乎總是在疼痛、不舒服的情況下繼續工作，以免影響工作質量。

調查揭近半受訪者不會每周3次運動 明愛總括，極端天氣、人手不足致較大工作量、市民未妥善處理垃圾、公司及自我的嚴謹要求等因素，都會間接令工友勞損狀況增加，而工友長期捱痛工作，更令他們未能協調工作和休息時間，難以恢復體力，增加惡化勞損的風險。研究數據又指，42%工友認為自己的運動習慣差及極差，更有46%表示從不會每周進行3次或以上20分鐘的中等強度運動。 理大與明愛正聯合舉辦「多元化骨骼肌肉健康促進課程」，向參加者講解中西醫治療方針、壓力管理等，配合45分鐘阻力帶伸展運動，盼有助增加清潔工友對肌肉筋骨勞損症狀處理的認知，並研究課程對處理清潔工友職業性肌肉筋骨勞損的可行性。

20年清潔工對醫生稱勞損「冇得醫」感灰心 57歲的李女士投身清潔行業超過20年，現於寫字樓任職清潔工，主要負責日常拖地掃地、吸塵、收垃圾、洗廁所、鏟走地面污跡等。她指，每日工作的重複性動作多、工時偏長，認為是長時間的勞動工作令肩部、下腰及膝蓋等出現各種勞損，更會「痛到瞓唔著」。她曾為此多次請假求醫，試過睇花600多元看一次私家醫生，也試過到急診室求診，但醫生卻說日積月累的勞損「冇得醫」，只處方止痛藥，她直言聽完後「覺得個人好消極」，十分灰心，認為「痛時都得唔到真正嘅醫治」。