勞顧會就「418」連續合約規定達共識　飲食業料僱主將刻意避開長期僱用界線

勞顧會就放寬俗稱「418」的連續性合約規定達成共識，放寬至「468」，即僱員4星期工時合計達68小時，就可享有僱員福利。有勞工代表期望新方案可提高勞動力。但有飲食業預計，僱主或寧願提高兼職時薪，避免讓員工觸及長期僱用的界線。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在電台節目表示，飲食界散工佔僱員30%至40%，降低「連續性合約」門檻之後，僱主或寧願提高時薪「就住條線」，避免令兼職員工成為長期僱用，因為支付長期服務金涉及龐大開支。他估計新規定令飲食業成本增加10%，而業界同時要應付垃圾徵費、俗稱「走塑」的管制即棄膠產品措施，和取消強積金對沖政策，認為現時至後年都不是放寬「連續性合約」的好時機。