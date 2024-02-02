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2024-02-02 10:49:48

勞顧會就「418」連續合約規定達共識　飲食業料僱主將刻意避開長期僱用界線

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勞顧會就「418」連續合約規定達共識　飲食業料僱主將刻意避開長期僱用界線

勞顧會就「418」連續合約規定達共識　飲食業料僱主將刻意避開長期僱用界線

勞顧會就放寬俗稱「418」的連續性合約規定達成共識，放寬至「468」，即僱員4星期工時合計達68小時，就可享有僱員福利。有勞工代表期望新方案可提高勞動力。但有飲食業預計，僱主或寧願提高兼職時薪，避免讓員工觸及長期僱用的界線。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在電台節目表示，飲食界散工佔僱員30%至40%，降低「連續性合約」門檻之後，僱主或寧願提高時薪「就住條線」，避免令兼職員工成為長期僱用，因為支付長期服務金涉及龐大開支。他估計新規定令飲食業成本增加10%，而業界同時要應付垃圾徵費、俗稱「走塑」的管制即棄膠產品措施，和取消強積金對沖政策，認為現時至後年都不是放寬「連續性合約」的好時機。

資方憂增加成本壓力

勞顧會僱主代表、工業總會常務副主席陳偉聰在同一節目表示，現時勞工短缺嚴重，除了輸入外勞，期望藉修改「連續性合約」規定釋放勞動力。不過修改規定後會增加資方成本壓力，陳偉聰形容僱主方面對有關議題戰戰兢兢，期望當局盡快改善經濟，指若各行業有生意，不會介意增加人手。

勞顧會僱員代表、工聯會副理事長林偉江在電台節目指，期望落實「468方案」後，令逾萬名僱員受惠，提高勞動參與率，相信有助吸引婦女、中年人重投就業市場。林偉江指可接受方案， 但未盡善盡美，擔心僱主日後會刻意退避新規定，省卻提供僱員福利。

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