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2023-09-20 21:00:00

北上攻略｜涵蓋創業醫療等13項 羅湖推港澳居民辦證懶人包

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羅湖推港澳居民辦證懶人包。

羅湖推港澳居民辦證懶人包。

不少港人北上創業或生活，都會面對各種辦證等政務問題。羅湖區為了推進深港澳三地融合，推出《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》 （下稱《指南》），圍繞13項港澳人常見的需要，以手把手方式教導如何向政府辦理各項文件。《指南》的一大突破，就是以貼合港澳居民的語言，以及User-friendly的方式來表達，是港澳人士北上創業、就業等的懶人包。據今年1月在深圳政府在線的資料顯示，羅湖轄區常住的香港居民接近4萬人，佔深圳市常住港人的兩成，而在羅湖註冊的港資企業則達6,500家。

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《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》二維碼 （圖片來源：ｉ羅湖＠微信)

《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》二維碼 （圖片來源：ｉ羅湖＠微信)

北上攻略｜全書40頁  涵蓋珠寶店、酒店、個人創業等辦證步驟

羅湖區政務服務數據管理局在今年7月推出《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》，以突破的方式，為港澳居民整理出港澳人士及企業在深圳經常遇到的辦證問題。全書只有40頁，卻涵蓋了9大類共13項主題，包括開辦珠寶店、酒店、餐廳、個人創業、就業、社保、醫療報銷、投資經營、營業場所裝修，連結婚辦證都有。

《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》的目錄清晰，全頁只有40頁，卻臚列了共13項港澳人士及企業最常遇到的辦證需要。（圖片來源：i羅湖＠微信)

《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》的目錄清晰，全頁只有40頁，卻臚列了共13項港澳人士及企業最常遇到的辦證需要。（圖片來源：i羅湖＠微信)

北上攻略｜表列方式  港式語言  精簡到位

《指南》的表達方式相當港式，以港澳常用的表列方式、精簡的文字，將所申請項目的每一個步驟詳列出來。以常見的港澳人士申請個人創業為例，第一的步驟（序號1）是先申請「港體居民個體工商戶證件」，需要到深圳市市場監督管理局辦理，在網上及網下都可以進行，需要時間為1天。在「備注」一欄有溫馨提示：若網上提交流程的話，必須打印文件，然後親到管理局提交。指引十分清晰。

完成第一步驟後，就要進行第二步驟（序號2）了。這一步是辦理「單位參保登記」，由深圳市社會保險基金管理局負責。與第一步驟不同，這次必須在線上進入「廣東政務服務網—深圳站」辦理，不能在線下辦理。到了第三步驟（序號3），則要辦理「自主創業人員身份核實」，由深圳市羅湖區人力資源局負責。不過，這次必須親到羅湖區各街道便民服務中心辦理，不能在網上申辦，而且需時5個工作天辦理。之後，還要辦理「一次性創業資助申領」、「創業租金補貼申領」，以及「創業社保補貼」，才算完成申辦所有步驟，正式開始創業。

《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》表達方式都是港人常見的模式。圖為個人創業序號1-3的步驟。（圖片來源：i羅湖@微信 《羅湖區港澳居民企業一件事整合辦服務指南》指示清晰，如紅圈所示一步一步指引辦證，並以顏色區分，文字與視覺效果都切合港澳人士的閱讀習慣。（圖片來源：i羅湖＠微信) （當代中國製圖 )

北上攻略｜色彩豐富  運用港式符號  視覺一流

《指南》在排版上，也花了心思。排版於每一個步驟運用不同的顏色標識，而第四至六步驟因為可以同時間辦理，便以同一顏色代表，在視覺上便一目了然了。此外，在「是」、「否」上，也加上港人慣用的符號，符合了港澳居民的閱讀習慣。羅湖區政務服務數據管理局積極優化辦事審批流程，所推出的港澳便民13項服務，在辦理時限效率上特別提高了3成以上，令申請者跑動的次數也減少最高達50%。有意到羅湖區創業、工作或生活的話，就要拿一本來看了。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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