北大嶼僅餘4隻中華白海豚　大嶼水域34隻歷年第二低

港珠澳大橋、機場三跑等工程落成多年，大嶼山水域中華白海豚狀況堪虞。漁護署報告估計去年大嶼山水域僅存34隻中華白海豚，與前年並列歷來第二低，其中北大嶼僅有4隻，連續6年錄得單位數字，而大小磨刀海岸公園的水底聲音監察點全年僅錄得2%日子有海豚出沒。香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，大嶼山附近工程完工數年，海豚數目仍然極低，顯示政府補償措施無效。 漁護署發表2023至24年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員於該年度在全港6個調查區航行近3,800公里，觀察到163群中華白海豚，共569隻，較對上一個年度的646隻減少約12%；另外觀察到77 群江豚，共279隻，較對上一個年度的121隻增加約1.3倍。

大嶼東北連續8年不見海豚 報告又顯示，去年中華白海豚在大嶼山4個調查區域的整體數目估計為34隻，與前年數目一樣，並列歷年第二低，僅比2018年的32隻多兩隻，而過去6年有5年均無法突破40隻大關，只有2019年錄得52隻。而大嶼東北已連續8年估計沒有海豚出現，大嶼西北則估計有4隻，較前年的僅1隻回升，但連續6年數目處於個位數。 由於過去船上調查的方法成效愈來愈低，研究人員自2017年起在北大嶼山水域的大小磨刀和沙洲龍鼓洲海岸公園中的4個位置以「被動水底聲音監察方法」(PAM)監測海豚出現情況，發現兩個位處大小磨刀海岸公園的監察點海豚發聲記錄較低，錄得少於30個DPM（每分鐘至少一次海豚卡嗒聲音調），分別亦只有約2%的日數錄得有海豚出沒。

報告指出，該年度中華白海豚經常出沒在大嶼山西面及西南面的近岸水域， 由大澳半島延伸至狗嶺涌及水口半島一帶，但海豚過去10年在北大嶼山水域數量顯著下降，並在過去數年越趨收窄水域的西端近邊界位置，而大嶼山西南海岸公園過去10年仍錄得穩定而持續高企的海豚使用量。 海豚保育學會指證補償措施失效 香港海豚保育學會副會長麥希汶向《am730》表示，大嶼山海豚數量與去年一樣，處於歷年第二低，仍是非常低的水平，雖然西北大嶼山的海豚數目由1隻增至4隻，若加入PAM的水底數據考慮，近4年有關字都是大幅下降，而且大小磨刀海岸公園作為工程補償措施，範圍內的海豚數量未有回復，顯示保護區外工程對保護區內外的海豚均有很大影響，證明已成立的保護區沒有阻止海豚數量下降趨勢，反映措施失效。

她憂慮，未來仍有大量規劃中的工程將影響大嶼山一帶水域，舉例未來龍鼓灘填海將影響北部大嶼山水域，是僅餘海豚的鄰近活動範圍，而大嶼南的長沙碼頭項目則會影響鄰近海豚的近岸覓食地點，而中部水域曾紀錄過江豚活動跡象，填海工程無疑會重創海豚和江豚棲息地，令其數量大減，活動範圍收窄，海豚或會絕跡大嶼北，中部水域亦可能再無江豚蹤影，呼籲政府停止推進相關填海工程。