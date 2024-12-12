北部都會區擬牛潭尾建醫院取代古洞北選址　劉國勳理解倡考慮增新界北聯網

醫管局正籌備第二個十年醫院發展計劃，醫務衞生局繼日前透露探討合併港島東和港島西聯網，昨日再表示計劃在牛潭尾興建新綜合醫教研醫院，取代以往提出於古洞北興建新醫院。新界北立法會議員劉國勳理解政府在整全規劃北都後改變布局，又稱北環綫等基建如果能配合，不論北區醫院或牛潭尾醫院古洞北居民都會方便前往。

醫衞局局長盧寵茂昨日書面回覆立法會質詢稱，當局及醫管局正檢視第二個十年醫院發展計劃，包括研究各醫院發展項目詳情及落實時間表，包括在牛潭尾中部預留的約9公頃土地，發展提供約3,000張病床的新綜合醫教研醫院，並將成為北都的旗艦醫院。

至於政府2021年提出北都內擬建的古洞北醫院，盧寵茂指考慮到古洞北新發展區醫療設施預留用地面積較細，而且受周遭條件限制未能拓闊用地，當局在牛潭尾覓得醫療設施預留用地，面積超過古洞北用地的兩倍，同時鄰預留作第三間醫學院校舍的用地，在該處興建新醫院更能應付當局醫療需求和合乎成本效益。同時，北區醫院擴建計劃已經展開，目標約6年半內完成整項工程，將能紓緩在第一個醫院發展計劃下新界東聯網預計的中短期服務需求。

促盡快交代洪水橋醫院進度

提出質詢的劉國勳表示，政府過去提出古洞北醫院時並未規劃北都，今次在整全規劃後改變布局，牛潭尾醫院成為旗艦醫院的同時亦結合附近已預留的大學城用地，認為整體布局合適。 他又說，目前新界東和新界西兩個聯網分別承擔超過100萬人口，建議當局考慮是否需要增加新界北聯網，以及促請政府盡快交代洪水橋醫院的發展進度和宣布會否擴建天水圍醫院。