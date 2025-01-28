北部都會區｜北都公路工程勘查研究撥款大減4成　可望2029年展開主體工程

政府計劃下月就北都公路工程提交立法會申請勘查研究撥款。路政署表示，經精簡程序，優化走線及善用創新技術等因素後，研究費用將由原來超過11億元，大減4成至約7億元，政府亦會優先推展長約7公里的新田段，規劃工作時間會由原來的38個月，減至25個月。

鍾志仁：新田段的規劃工作用25個月就能完成

路政署主要工程管理處總工程師鍾志仁表示，在精簡程序方面，優化走線的相關程序可由原來6個月，縮減一半時間，現時只需3個月，而環評程序亦由原來需時兩年，減至現時的15個月，因此新田段的規劃工作，可由原來需時38個月，縮減約1年時間，用25個月就能完成。至於勘查費用預算能夠減少近4成，主因因回標價較預期低，從顧問技術建議書中看到，引入無人機、「轉體式施工法」等創新技術，減省人手及成本，加上原本的隧道路段減少，改為以高架路或地面道路形式興建，因此需要的土地勘測工作數量減少。