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2023-12-29 11:16:04

北部都會區｜原址換地申請放寬至擁九成業權　發展局：已平衡各方利益

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政府公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排，擬將現時「原址換地」的申請門檻放寬至只要收到九成或以上土地。(資料圖片)

政府公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排，擬將現時「原址換地」的申請門檻放寬至只要收到九成或以上土地。(資料圖片)

何佩玲：新界「祖堂地」令發展商收地複雜

何佩玲指，新界土地過往夾雜很多「祖堂地」，由於賣出土地需要持份者經內部決策後決定，過去往往令發展商在新界收地較為複雜，民青局正與鄉議局商討如何簡化賣地程序，而且發展商需購得全部土地才考慮換地申請，亦會令到項目「斬件」發展，惟政府今次提出修訂「加強版傳統新市鎮發展模式」，有助日後北部都會區的發展，而政策要求申請人購得九成土地仍屬高的比例。她強調方案已平衡多方利益，申請人亦要補足所有土地的地價。

她續指，有關做法若能令新發展區更整全和均衡發展，就算政府收回的土地日後是用作私人發展，亦是顧及社會整體利益，符合《土地收回條例》下「公共用途」規定，而且政府亦會向土地業權人作出合理賠償，認為是符合《基本法》保障私有產權規定。

上水鄉議會：新界人對政府定價一般無太大意見

上水鄉議會主席侯志強說，過往「祖堂地」一般用作祭祀，其中很多農地已經荒廢，目前法例要求在賣出「祖堂地」時要經過專員批核，若有人反對就難以賣出，加上持有土地的子孫通常身處不同地方，令發展商難以百分百收回土地，但新政策下政府收回餘下的土地較方便，新界人對政府定出的地價一般無太大意見。

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